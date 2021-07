El objetivo desde la mesa nacional de Juntos por el Cambio fue trabajar por llegar a listas de unidad en gran parte del país o, caso contrario, que las internas sean lo más civilizadas posibles. El primer punto está lejos de cumplirse y el segundo esconde un gran signo de interrogación de cara al cierre de listas de este sábado, que promete dejar heridos por doquier. A las PASO que habrá en la provincia de Buenos Aires se suman los seguros enfrentamientos en Santa Fe, Córdoba y Tucumán, entre otros distritos.

Hasta el 24 a la medianoche habrá tiempo para nuevos acuerdos, pero mientras tanto en esas provincias los dirigentes de Juntos por el Cambio se preparan para definir las candidaturas en las PASO el 12 de septiembre. Y ya no es siempre una cuestión de radicales contra macristas, como Diego Santilli versus Facundo Manes, sino que en algunos casos terminan todos cruzados. La falta de un liderazgo ordenador, ya sea a nivel nacional como sobre todo provincial, genera cruces impensados hasta hace poco tiempo atrás. En las tres, además, se eligen senadores y diputados, lo que vuelve más apetecible la pelea.

Granata, Angelini, Corral, Losada y Pullaro, protagonistas de la pelea santafesina.

Santa Fe revuelta

Santa Fe es probablemente el escenario más complejo. En principio habría cuatro listas, una más pura del PRO y otras tres donde radicales y macristas van mezclados. Además, no descartan una quinta lista de los liberales de la UCeDé. En un distrito sin un liderazgo opositor clave, la primaria promete ser una ordenadora también para la pelea por la gobernación en 2023.

Federico Angelini, diputado nacional y vicepresidente del PRO, logró cerrar un acuerdo con Amalia Granata para armar el binomio para senadores, una figura que ya demostró tener un buen caudal de votos en la provincia. Cuenta, además, con el apoyo a nivel nacional tanto de Horacio Rodríguez Larreta como de Patricia Bullrich, respaldo que puede ser clave si se nacionaliza la elección. Para diputados llevará a Luciano Laspina (reelige), Gisela Scaglia y el ex canciller Jorge Faurie.

La urgente necesidad de terminar con la violencia y la delincuencia en Santa Fe fue el eje central de la charla con @horaciorlarreta, @fangelini y @AmelieGranata. Entendemos que juntos tenemos más fuerza para abordar este flagelo que pone en jaque a los argentinos. pic.twitter.com/8pknrlU4nP — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) July 8, 2021

Según pudo saber PERFIL, hubo ofrecimientos a otros candidatos radicales para que encabecen la lista de diputados, pero no prosperaron. Uno de ellos es José Corral, otrora intendente de Santa Fe, ex candidato a gobernador y ex presidente del radicalismo a nivel nacional. Es de los que mejor nivel de conocimiento tiene y, según su entorno, el que mejor parte en las encuestas. Como candidato a diputado cerró a Roy López Molina, concejal de Rosario y que fuera cercano a Angelini, y como segunda a Lucila Lehmann, diputada nacional de la Coalición Cívica de Elisa Carrió. Corral aspira que la figura de López Molina le traccione una buena base de votos en la siempre difícil Rosario. Y el objetivo es quedar como la lista que mejor represente a las diferentes vertientes de Juntos por el Cambio.

Voy a ser diputado nacional para defender a Santa Fe en el Congreso y poner un freno al atropello constante del kirchnerismo.

Con @josecorralSF como senador y @LucilaLehmann vamos a trabajar contra el narcotráfico, la inseguridad y a impulsar proyectos para el desarrollo 💪🏼🇦🇷 pic.twitter.com/Lz3esz9iZj — Roy López Molina (@RoyLopezMolina) July 20, 2021

La sorpresa de esta elección es el desembarco de la periodista Carolina Losada, que también es impulsada por un frente de radicales y macristas. Mario Barletta (también ex intendente de Santa Fe, ex candidato a gobernador, ex presidente de la UCR nacional y ex embajador en Uruguay) es uno de los armadores, y será primer candidato a diputado. La otra pata la aporta Anita Martínez, concejala del PRO en Rosario, también con un pasado como periodista. Detrás de Losada irá Dionisio Scarpin, radical e intendente de Avellaneda (levantó el perfil con el conflicto de Vicentin), y como segunda diputada Germana Figueroa Casas, concejala del PRO.

La cuarta lista la encabeza Maximiliano Pullaro, un radical que viene de formar parte del Frente Progresista, al punto que fue el ministro de Seguridad de Miguel Lifschitz. Tiene un importante armado territorial, más que nada en el interior provincial. Sus correligionarios, de todas formas, dudan que ese acompañamiento sea tan lineal para traccionar votos a las listas nacionales. Es que el mismo día serán las elecciones para cargos locales, pero como tienen boleta única no irán pegadas.

Visitamos la ciudad de Santa Fe para apoyar las precandidaturas de @maxipullaro y @caropiedrabuena al Senado y de @gfchumpitaz y @vicky_tejeda a la Cámara de Diputados. Continuamos en la tarea de construir un Juntos por el Cambio cada vez más amplio y protagonista.

1/2 pic.twitter.com/tu3M3TNPFz — Martín Lousteau (@GugaLusto) July 19, 2021

Pullaro cuenta, además, con el apoyo nacional de Martín Lousteau, quien esta semana estuvo en la provincia recorriendo con los candidatos. En la lista lo acompañará Carolina Piedrabuena, secretaria de Hacienda de la Ciudad de Santa Fe, gobernada por el Frente Progresista. La cabeza de la nómina de diputados, en tanto, quedó para otro dirigente del PRO, Gabriel Chumpitaz, diputado provincial. Al igual que López Molina, también era parte del armado de Angelini. En los últimos tiempos hacía campaña como el referente de Patricia Bullrich en la provincia, y repetía en sus discursos que el debate era entre “comunismo o libertad”.

El berenjenal de listas no se acabará en las PASO. Después nadie se anima a arriesgar cómo quedará configurada la boleta de diputados, ya que entre los cruces por el sistema D’Hondt (pusieron un piso del 20% para entrar al reparto) más la paridad de género, la lista puede ser una sorpresa. La de senadores, en cambio, queda completa la lista ganadora.

Córdoba en ebullición

Negri y Juez se medirían por el Senado. Santos y De Loredo, por Diputados.

En el caso cordobés, la pelea está centrada entre radicales contra el resto. Allí, Mauricio Macri insistió en instalar a su ex ministro de Turismo Gustavo Santos como candidato, primero como senador, pero después terminó como primer candidato a diputado nacional. Quien se movió rápidamente fue Luis Juez, y armó una alianza para ir como candidato a senador llevando a Santos como primer diputado y Laura Rodríguez Machado para reelegir como senadora.

Los radicales, con fuerte peso en la provincia, no aceptan relegar las cabezas de las dos listas. Le llegaron a ofrecer a Santos ir tercero en diputados, y con Juez y Rodríguez Machado encabezando en el Senado. Pero no hubo acuerdo. El sábado, Macri llamó a Mario Negri desde Zurich. “Fue una mala charla”, dicen. Le ofreció que la UCR ponga a una mujer como primera senadora y Juez vaya segundo, y defendió a Santos en el primer lugar de Diputados. Negri le dijo que no.

La disputa por las listas en la Provincia se focalizará en los 'entrables'

Por eso, viene instalándose de manera cada vez más fuerte la opción de que Negri encabece una boleta de senadores y vaya a las PASO contra Juez. La lista de diputados sería liderada por Rodrigo De Loredo, que perdió por muy pocos votos la interna radical este año y quedó bien posicionado.

El otro hombre fuerte del radicalismo cordobés es Ramón Mestre, ex intendente capitalino, quien también pugna por espacios. Podría ir tercero, pero en el espacio también piensan en el ex árbitro Héctor Baldassi para ese lugar. Diputado por el PRO, pero sin lugar concreto para renovar, “la coneja” podría ser una incorporación para evitar quedar como una lista íntegramente radical. A Mestre, en ese caso, le ofrecerían que su espacio pueda poner a la segunda senadora y segunda diputada. Se definirá en las próximas horas.

Es una provincia clave para Juntos por el Cambio, y donde todos se sienten en parte dueños del éxito electoral que vienen teniendo en las elecciones nacionales, aunque luego en las provinciales terminaron perdiendo, incluso en la capital.

Tucumán convulsionada

Cano, Alfaro, Elías de Pérez y Campero. En Tucumán tampoco hay paz en las listas.

En la provincia norteña Juntos por el Cambio también está en plena discusión, sobre todo puertas adentro del radicalismo. En principio hay tres listas lanzadas, pero podría haber una cuarta de los liberales. José Cano, actual diputado, buscará volver a la Cámara alta, en un acuerdo con la senadora Silvia Elías de Pérez, con quien hará un enroque: ella liderará la nómina de la Cámara baja. Mantienen su alianza con el ex intendente de la capital, el peronista Domingo Amaya.

Sin embargo, les surgió una línea interna del radicalismo, liderada por Mariano Campero, intendente de Yerba Buena, que irá como precandidato a senador, y Roberto Sánchez, intendente de Concepción, como diputado. A nivel nacional consiguieron el respaldo de Alfonso Prat Gay, que hace tiempo viene intentando hacer pie políticamente en Tucumán.

La tercera lista la está motorizando Germán Alfaro, el sucesor de Amaya en San Miguel. También de extracción peronista, tiene un entendimiento con Rodríguez Larreta, y sería candidato a senador nacional. Hay quienes dicen que sería una candidatura testimonial y que, de ganar la banca, asumiría la segunda, su mujer Beatriz Ávila. Actual diputada, Ávila fue noticia a fines de 2019 cuando abandonó el bloque de Juntos por el Cambio para unirse al sector de los aliados ocasionales del Gobierno. Finalmente, se volvió a alejar y en los últimos tiempos votó siempre en sintonía con Juntos por el Cambio.