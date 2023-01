JxC anticipa que no dará quórum en las extraordinarias

En medio de la embestida del oficialismo contra la Corte Suprema, desde Juntos por el Cambio anticiparon que no darán quórum en las sesiones extraordinarias si el temario planteado por el Ejecutivo mezcla temas económicos de coyuntura con el pedido de juicio político a la Corte Suprema como se prevé.

Oficialismo y oposición mantuvieron durante todo el mes de diciembre un fuerte enfrentamiento que derivó en dos convocatorias a sesionar que fracasaron. En el inicio del 2023, esos cortocircuitos están lejos de solucionarse y alertan sobre nuevos enfrentamientos.

Fue el titular de la Coalición Cívica y vicepresidente de la Comisión de Juicio Político, Juan Manuel López, quien afirmó que el interbloque opositor no dará quórum en las sesiones extraordinarias a las que convocará el Gobierno a raíz del rechazo al proyecto con el que el oficialismo busca desplazar de sus cargos a los jueces de la Corte Suprema.

“No vamos a acompañar algo que es para romper el sistema de gobierno y la división de poderes”, señaló. Y en esta línea reafirmó que “Juntos por el Cambio no va a acompañar ningún ataque a la Corte y no acompañará ninguna ley más hasta que esto no pare”.

El oficialismo arrastra una serie de temas no conflictivos que no pudieron ser aprobados sobre finales de 2022, como la ley para la creación de nuevas universidades, a los que se sumarán algunos asuntos de índole económica que interesan especialmente al ministro de Economía Sergio Massa, pero Juntos por el Cambio no está dispuesto a acompañar ni siquiera con su presencia en el recinto.

“El Gobierno no registró que en las últimas tres sesiones no tuvo quórum porque quiso imponer unilateralmente una agenda”, advirtió López.

El otro debate que darán en los próximos días en la oposición está ligado a la postura que tomarán en la discusión en la Comisión de Juicio Político donde tienen 14 integrantes de los 31 que la conforman en total.

En principio, la actitud iría en línea con la voluntad de no dar quórum en las sesiones en el recinto aunque eso impediría que haya voces disidentes en el “show” mediático que busca instalar el oficialismo contra la Corte Suprema y el Poder Judicial.

Otra de las preocupaciones que surgieron en las últimas horas fue la mención del ministro de Justicia Martín Soria sobre la posibilidad de modificar el Consejo de la Magistratura por decreto.

“Así empezó el chavismo cuando tenía votos, estos saben que se van y hacen cualquier cosa por la impunidad”, dijo el cordobés Mario Negri, quien también integra la Comisión de Juicio Político.