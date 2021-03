Juntos por el Cambio se expuso a otra derrota legislativa y tampoco pudo tratar Ganancias

La oposición de Juntos por el Cambio atravesó después del mediodía de este jueves 25 de marzo la segunda derrota legislativa de la jornada al no reunir el quórum suficiente para arrancar con la sesión especial que había solicitado para tratar el proyecto de reforma del Impuesto a las Ganancias, que sí será sometido a consideración el próximo sábado.

El tablero reveló la presencia de 101 diputados, muchos menos de los 129 necesarios para dar inicio a una sesión en la Cámara baja.

La convocatoria a la sesión formó parte de un contrapunto político entre el oficialismo y la oposición, que buscan mostrar sus fuerzas en el Congreso ante el tratamiento de cada proyecto.

Luego de que Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal citaran a una sesión especial para esta mañana con la idea de tratar el proyecto que contempla una prórroga del régimen de beneficios para biocombustibles, el Frente de Todos acusó a la oposición de querer trabar el tratamiento del proyecto de Ganancias y de Monotributo que pensaban tratar también hoy y es por eso que surgió la alternativa de convocar para el sábado.

Ganancias | Diputados se prepara para una maratónica sesión de 24 horas

Ante ese escenario, Juntos por el Cambio redobló la apuesta y llamó a una nueva sesión para hoy a las 14 pero al no obtener el consenso mayoritario no pudo comenzar y culminó tras las expresiones en minoría de algunos legisladores de JxC.

Negri y la comparación con la crisis de 2002

"No se sesiona en la Argentina un día sábado desde la crisis de 2002. En la gestión de Julián Domínguez se hizo un homenaje a los miembros que juzgaron a la Junta Militar, pero no se realiza una sesión para tratar leyes desde 2002. Quizás el Gobierno crea que estamos como en 2002 y no lo quiera decir, pero no veo motivo para que se convoque a un sábado", chicaneó el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio Mario Negri.

Al inicio de su mensaje, el radical cordobés le habló al presidente de la Cámara Sergio Massa y aseguró que hizo una jugada de ajedrez, pero "peón por peón", con la citación a la sesión del próximo sábado a las 11. Negri también cuestionó la iniciativa de citar a una sesión el mismo día que se festejan las Pascuas Judías y mencionó que "hubo diputados del oficialismo y de la oposición que mandaron cartas al Presidente de la Cámara para manifestarle que el sábado próximo" es la festividad.

"Desde Presidencia se les respondió que sesionaran por Zoom desde sus hogares. Me pregunto: ¿si este fin de semana fuera la Pascua cristiana estaríamos haciendo una sesión?", advirtió Negri.

Estamos nuevamente en el recinto, en otra sesión pedida por @juntoscambioar para tratar Ganancias. Que quede claro que es mentira que no queremos tratarla. Si hoy no lo aprobamos es porque el oficialismo infantilmente se encaprichó en postergarlo hasta el sábado. — Miguel Bazze (@bazzemiguel) March 25, 2021

Por su parte, el diputado del PRO Luciano Laspina ironizó que el Frente de Todos quiere tener su propio "Feliz Domingo" y argumentó que "en el marco actual de política económica, no podemos más que celebrar que haya medidas de alivio impositivo a la clase media. Con lo que no estamos de acuerdo es con la idea de convertir el fin de semana en una maratón”.

De acuerdo a la información oficial, se espera una sesión de más de 20 horas que comenzará el sábado a las 11 y que finalizará sobre la mañana del domingo, con una previsión de 91 diputados como oradores del Frente de Todos para el tema Ganancias, otros 70 para expresarse sobre la iniciativa de Monotributo y unos 40 sobre la ley de educación ambiental.

Entre quienes confirmaron su presencia están el ministro de Economía, Martín Guzmán, su par de Ambiente Juan Cabandié, la titular de AFIP Mercedes Marcó del Pont y Sergio Federovisky, viceministro de Ambiente. Habrá además una delegación de representantes de la CGT, otra de la CTA y de la Corriente Federal, que también serán sometidos a los testeos PCR correspondientes.

DM/Edición: MC