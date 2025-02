Karina Milei avanza contrarreloj para que LLA llegue a todas las provincias en marzo

Karina Milei se trazó un primer objetivo cuando tomó las riendas del armado del partido nacional de La Libertad Avanza: que el sello violeta tenga representación partidaria formal en todas las provincias. Algo que puede suceder a partir de marzo si la Justicia electoral aprueba los papeles de la constitución de LLA en Jujuy, Tucumán y Río Negro.

Los equipos técnicos de la fuerza, con Santiago Viola a la cabeza, el abogado que es apoderado del partido nacional que tiene como titular a la hermana de Javier Milei, trabajaron contrarreloj durante diciembre y enero para reunir toda la documentación necesaria ante la Justicia electoral en los distritos mencionados. Hasta el momento, son los únicos en los que todavía el espacio violeta no tiene el partido conformado de acuerdo con las normativas vigentes.

Según señalaron fuentes libertarias, no hubo detalles librados al azar para no perder tiempo. Se presentaron las actas de fundación y constitución, las adhesiones de electores requeridas, el programa, la carta orgánica del espacio, la designación de autoridades, se llevaron a cabo las elecciones internas y aparecieron los apoderados correspondientes. Y estiman que durante las próximas semanas, la justicia electoral ofrecerá el visto bueno definitivo.

Por lo cual, para el mes de marzo, la poderosa secretaria general de la Presidencia podrá decir que pudo llevar a cada provincia el partido con el logo del león. Su ambiciosa estrategia contempla, además, que en cada distrito existan candidatos propios, puros y leales. Mientras que, como se encarga de alimentar su entorno, tal como le consta a PERFIL, la funcionaria resiste la posibilidad de alcanzar un acuerdo con el PRO de Mauricio Macri, a diferencia de su hermano, quien dijo que ve posible alcanzar un entendimiento con el expresidente.

Desde la Casa Rosada apuntan, además, que no hay apuro por cerrar un pacto, que la estrategia estará supeditada a cada territorio y que las condiciones para llegar a un entendimiento corren por cuenta exclusivamente del oficialismo, con un agregado: no imaginan una coalición, el nombre de LLA estará por encima de todo.

Bajo ese contexto, en Jujuy, ya está trabajando a fondo en el armado Ezequiel Atauche, el senador nacional que es jefe de bloque del oficialismo en la Cámara alta y un dirigente de línea directa con Karina y con el influyente asesor Santiago Caputo. En Tucumán, aparece en la diagramación del espacio el vicejefe de Gabinete de interior, Lisandro Catalán, quien llevó adelante conversaciones con gobernadores durante 2024 y se mueve bajo el ala de Guillermo Francos. Aunque fue borrado de manera intempestiva de un grupo de WhatsApp conformado por miembros del gabinete.

Mientras que en Río Negro, la figura libertaria del territorio se llama Lorena Villaverde, diputada nacional, quien supo ganarse la confianza de Karina Milei en los últimos años. Pero la legisladora atravesó dificultades en 2024: tuvo denuncias judiciales por presunta falsificación de firmas de afiliados para conformar el partido y, por si fuera poco, también fue acusada de “fraude” por la venta de terrenos inmobiliarios en un proyecto inmobiliario de Las Grutas.

Pese a este escenario plagado de denuncias, Villaverde se mantuvo firme y siguió adelante como la armadora del espacio en el territorio sin cuestionamientos internos. En declaraciones periodísticas, solo mencionó que hubo dificultades en la construcción de la fuerza “producto de la inexperiencia, porque iniciar un partido de cero no es una tarea sencilla”, pero cargó responsabilidad en “los avatares de la justicia electoral”.

Y agregó: “Hemos sorteado todos los obstáculos, estamos con reconocimiento provisorio e integrando todas las fichas de afiliación correspondientes para darle LLA a Río Negro de forma definitiva, estamos muy bien armados”.

Afiliaciones en la Ciudad con el PRO como competidor

Karina Milei sigue en plena campaña para sumar afiliados a La Libertad Avanza. La semana pasada se mostró con su alfil en el territorio porteño, la legisladora porteña Pilar Ramírez, en Villa Devoto, y hoy volverá a mostrarse bajo ese plan, pero con el vocero presidencial, Manuel Adorni, en Recoleta. Dos figuras de LLA que no buscan una candidatura al Congreso de la Nación pese a las versiones que corren con fuerza.

En Balcarce 50 saben que tanto la secretaria general de la Presidencia como el vocero son dos figuras potentes, que pueden traccionar votos, sobre todo Adorni en la Ciudad de Buenos Aires. “Ya están instalados, esa es una ventaja”, recalcan en la Casa de Gobierno. Sin embargo, ninguno de los dos pretende alcanzar una postulación porque están cómodos en el rol que ejercen. Solo modificarían su idea si “Javier Milei se los pide, van a hacer lo que sea más conveniente para el proyecto libertario”, son las palabras que se escuchan en la Casa Rosada sobre el futuro de ambos que todavía no tiene una definición.

Adorni, de hecho, dijo en la última conferencia de prensa de diciembre pasado que tomará el camino que el jefe de Estado le señale. “Nosotros estamos acá, y el que no, no lo está, para empujar la agenda del Presidente. Si la agenda me pone en un lugar como candidato o estando en mi casa o sea donde estoy ahora, así será”, avisó quien suena para ser la cabeza de la lista de diputados nacionales en la Ciudad de Buenos Aires. En tanto, corre la posibilidad de que Karina encabece una lista en la provincia de Buenos Aires.

Pese a los deseos de las figuras libertarias, se anunció que hoy desde las 17 estarán juntos en una nueva jornada de afiliación, precisamente en Quintana y Plazoleta Chabuca, a metros de la Iglesia del Pilar, en Recoleta, en plena Comuna 2. Ramírez ya expresó de manera cabal las intenciones de LLA en el distrito que gestiona el PRO hace 18 años: “El amarillo no va más, la Ciudad se tiñe de violeta”, dijo la diputada junto a Karina el sábado pasado en la Plaza Arenales de Villa Devoto.