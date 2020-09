Nicolás Kreplak: "En unos días más podríamos empezar a abrir"

Nicolás Kreplak, el viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, analizó la curva de contagios actual y la comparó con agosto, que fue el periodo con más contagios desde que comenzó la pandemia: "En agosto tuvimos un aumento del 20% en la cantidad de casos y se asocia temporalmente a la marcha y las flexibilizaciones", expresó en diálogo con FutuRock.

"Estamos ante un descenso de casos, en unos días más podríamos empezar a abrir", indicó el funcionario bonaerense al tiempo que advirtió que aún no puede haber reuniones sociales: "Le pedimos a la gente que hoy no se junte directamente, no que se junte con responsabilidad".

En línea con el gobernador Axel Kicillof, quien había indicado que el éxito del operativo de prevención es "que los casos bajen", Kreplak se refirió al descenso de casos en la región metropolitana: "En el AMBA hay un descenso muy leve pero tenemos que seguir para confirmar la tendencia", destacó.

Sobre los cuidados que realizan individualmente los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires, el viceministro destacó que la mitad de las personas sigue los protocolos sanitarios "y cuida también a aquellos que no son solidarios con los demás".



Por último, destacó el avance de la ciencia sobre el desarrollo de la vacuna: "Creo que cerca de fin de año va a haber unas cuantas vacunas listas", auguró Kreplak y analizó que "para diciembre o enero" se pueda comenzar a aplicar la vacuna y añadió: "Si digo abril sé que no le erro, pero creo que va a estar antes".