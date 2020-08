Nicolás Kreplak reconoció que las cifras de fallecidos pueden no ser las reales

El viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, reconoció este miércoles que las cifras oficiales de fallecidos por coronavirus no son las reales ya que se detectan "demoras" en la carga de los números a los sistemas oficiales que pueden durar hasta varias semanas. "Son los que se cargan al sistema ese día, y no los que ocurrieron en ese día", afirmó.

Las palabras del funcionario bonaerense llegaron horas después de que el ministerio de Salud de la Nación confirmara que 209 personas fallecieron a causa de la enfermedad, elevando la cifra total oficial a 5.213. Sin embargo, explicó el funcionario, esas personas no murieron en las últimas 24: "Hay demoras en la carga de las cifras de fallecidos. El número de fallecidos del día es el que se informa, no el que sucedió", reconoció.

Ante la pregunta de si la cifra de 209 fallecimientos es "real", Kreplak dijo que "no son los de hoy, son los que se registraron en el sistema". "Es muy probable que haya muchos fallecidos que no se registren en el día", dijo el viceministro en el programa de TV Animales Sueltos. Agregó, sin embargo, que la cifra real de fallecidos por Covid-19 puede no ser "un número mucho más grande que el que hay" y que en la Provincia existe "un grado de transparencia muy grande" ya que "toda la información se publica" ( ver video ).

