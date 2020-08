Nicolás Kreplak: "Van a empezar a faltar camas en pocos días" en el conurbano

La situación sanitaria por la pandemia de coronavirus comienza a ser preocupante en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Luego de advertir las "primeras señales" de "saturación de camas", desde la provincia de Buenos Aires se alertó que "en pocos días" pueden "empezar a faltar camas" de internación, sobre todo en el conurbano, por lo que se volvió a insistir en la necesidad de restringir la circulación.

Así lo reconovió el viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, quien declaró este viernes 7 de agosto que "van a empezar a faltar camas en pocos días" , ante lo cual "es casi un azonamiento lógico inevitable que hay que cerrar más" la circulación en la próxima etapa de la cuarentena, que comenzaría el próximo 17 de agosto.

"No cambia la perspectiva. hace mucho tiempo que venimos logrando que la velocidad de ascenso de los casos no sea lo vertiginosa que fue en otros países, con grandes picos; pero no logramos que deje de subir", sostuvo el funcionario provincial en declaraciones radiales recogidas por la agencia Noticias Argentinas.

Hospital Garrahan: piden protección tras detectar más de 200 médicos contagiados

El número dos de la cartera sanitaria bonaerense destacó que el coronavirus "ya está distribuida comunitariamente en todo el AMBA". "Estamos en un momento en el que en el AMBA hay muy poca disponibilidad de camas. Tenemos que intentar reducir la vinculación de las personas y gestionar lo mejor posible el sistema de salud para dar la mejor respuesta que se pueda, porque estamos en una situación en la que van a empezar a faltar camas en pocos días", subrayó Kreplak.

"El problema es la perspectiva, porque todos los días tenemos más ingresos que egresos", alertó el funcionario de Axel Kicillof. La discusión reaparece esta semana luego de que el presidente Alberto Fernández apuntara al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, al decir que los "adultos mayores" porteños "tienen que ir a atenderse a la Provincia porque en la Ciudad no tienen más lugar".

Coronavirus: por qué se desató la pelea entre Alberto y Larreta

La polémica reforzó las posturas del Ejecutivo porteño, que propone seguir flexibilizando el aislamiento en las próximas semanas, y el gobierno bonaerense, que pide volver a etapas más restrictivas de la cuarentena.

En esa línea, Kreplak consideró: "Es casi un razonamiento lógico inevitable que tenemos que cerrar más, desde el punto de vista sanitario".

De todos modos, aclaró que la decisión que tomarán la semana próxima el presidente Alberto Fernández (junto a Kicillof y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta), no sólo tendrá en cuenta la cuestión sanitaria, sino también aspectos sociales, económicos y productivos.

FF