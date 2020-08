Alberto Fernández: "Durante cuatro años hubo una metáfora del olvido"

El presidente Alberto Fernández encabezó hoy por videoconferencia la puesta en marcha de la segunda etapa del Hospital Bicentenario de Ituzaingó, y destacó el trabajo de Cristina y Néstor Kirchner, de quien se declaró su "mejor discípulo".

"La historia hizo que Cristina lo dejara listo pero apareció una suerte de metáfora del olvido durante cuatro años y hoy recién podemos ponerlo en marcha", dijo Fernández en su discurso, en el que consideró que la de Buenos Aires "debe ser la provincia más lastimada por las políticas vividas en los últimos cuatro años".

"Me da una gran alegría estar inaugurando algo que pensó Néstor y ejecutó Cristina y a mí me toca inaugurar. Estamos pudiendo concretar el sueño de Néstor y el trabajo de Cristina", subrayó.

En ese sentido, reflexionó: "Qué buena idea tuvimos al unirnos. Si eso no hubiera pasado, yo no les estaría hablando y tal vez Axel (Kicillof) no sería el gran gobernador que es".

"El exitoso en una sociedad es el que más hace por el otro. Si hay algo triste en el posmodernismo es que la solidaridad queda de lado y el individualismo pasa a primer plano", consideró Fernández, que aseguró ser un gran denostador del posmodernismo.

Además, envió un mensaje a los jubilados: "Los adultos mayores parecen haberse convertido en una carga de la sociedad argentina en los últimos años. No lo son y no es ético que lo sean. Una sociedad que calcula cómo deben vivir quienes entregaron su vida para que nosotros crezcamos es una sociedad indigna".

La Ciudad ante el aumento de casos: "El coronavirus vino para quedarse"

"Hoy estamos inaugurando este hospital para los adultos mayores que hoy se enferman en la Ciudad de Buenos Aires y tienen que ir a atenderse a la Provincia porque en la Ciudad no tienen más lugar", subrayó.

"Que cada abuelo y cada abuela sepa que estamos trabajando para ellos", expresó. Y agregó: "Me declaro el mejor discípulo de Néstor Kirchner.

Que las cosas ocurran no es decisión de un gobernante es decisión de muchos. Como decía Néstor: necesitamos ayuda para construir la sociedad que nos merecemos".

El hospital Bicentenario de Ituzaingó será el primero de la red pública en esa ciudad del Conurbano oeste y sumará al sistema de salud 52 camas de internación.

Además, contará con 21 respiradores e iniciará sus actividades como un centro sanitario cerrado para personas con COVID-19, informó el Gobierno.

En Olivos también estuvieron la directora ejecutiva del PAMI, Luana Volnovich, y el ministro de Salud, Ginés González García, mientras que desde el Hospital Bicentenario participó el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el intendente local, Alberto Descalzo.