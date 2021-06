Matías Kulfas fustigó al nuevo presidente de la UIA: "Fue un comienzo incomprensiblemente malo"

La llegada de Daniel Funes de Rioja al mando más alto de la Unión Industrial Argentina (UIA) generó todo tipo de tensiones. A tal punto que sectores opositores al dirigente denunciaron una suerte de listas negras para estar en los mandos de decisión. A una semana de estas novedades el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, mantuvo un encuentro virtual con la cúpula de la central fabril y les reprochó haber tenido un "comienzo incomprensiblemente malo desde el punto de vista del diálogo".



El funcionario consideró que se generó una tensión "totalmente injustificable" entre la nueva conducción de la entidad de industriales y el Gobierno, que pidió "revertir". Ocurrió en una reunión virtual en la que también participó el presidente del Banco Central, Miguel Pesce.

El nuevo titular de la UIA esperaba ver al titular del BCRA al día siguiente de que se formalizara su nuevo cargo, algo que no sucedió. Recién este martes 15 de junio, los funcionarios pudieron dialogar mediante videollamada con unos 26 integrantes de la comisión directiva de la UIA.

Las críticas de Matías Kulfas a Funes de Rioja

Kulfas realizó una exposición que se extendió por unos treinta minutos en un contexto en el que por algunos momentos se vieron caras de asombro por parte de algunos empresarios. "Creo que ha sido un comienzo incomprensiblemente malo desde el punto de vista del diálogo, pero es una gestión de dos años. Queda un año, once meses y varias semanas. Espero que revirtamos este comienzo de tensión, totalmente injustificable", apuntó el titular de la cartera productiva.

Uno de los puntos que generó un fuerte enojo en la administración de Alberto Fernández se vinculó con las críticas de la UIA hacia las políticas oficiales en medio de la crisis.

De hecho, al dialogar con la prensa, a tan solo unos minutos de ser elegido oficialmente para liderar la UIA, Funes de Rioja criticó el "triple cepo laboral" sin hacer referencia a la asistencia estatal para mitigar los efectos de la pandemia. Sobre ello también habló Kulfas, quien destacó el "papel" otorgado al sector por la gestión y aseguró que sigue "apostando al diálogo" y a "resolver diferencias".

"Yo estoy totalmente enemistado con la grieta. No quiero la grieta. Por eso, cuando veo algunas declaraciones me quedo un poco sorprendido", remarcó el ministro, quien en un momento se refirió directamente al titular de la UIA: "Me sorprendió que cuando te preguntan en un reportaje si ves reactivación, digas que hay en aquellas industrias ligadas con la construcción", expresó el ministro

Daniel Funes de Rioja: "No hubo vetos de Paolo Rocca para formar el comité ejecutivo

Matías Kulfas luego argumentó: "La información del INDEC dice que de 16 ramas industriales, hay 12 que están en claro proceso de recuperación respecto de 2019, y la realidad es que esto lo encabeza maquinaria de equipo, lo sigue electrónica, equipamiento médico, alimentación, y más ramas que no necesariamente están vinculadas con la construcción". Por su parte, Pesce afirmó que tanto el Gobierno como el Banco Central trabajan para "recuperar primero y fortalecer después el entramado industrial del país".



"Producir y exportar más y mejor es la única forma de dar vuelta la página no solo de los efectos de la pandemia sino de años de volatilidad macro y deterioro social", subrayó Pesce.

Participaron de la reunión junto a Funes de Rioja los miembros del nuevo Comité Ejecutivo, Luis Betnaza, Eduardo Nougués, Adrián Kaufmann Brea, Guillermo Moretti, Miguel Acevedo, Carlos Garrera, David Uriburu, Matías Furió, Martín Rappallini, Silvio Zurzolo, Isaías Drajer, Carolina Castro, Paula Bibini, Walter Andreozzi, Martín Cabrales, José Luis Cintolo, Hugo Goransky, Diego Leal, Cristiano Rattazzi, Pedro Reyna, Agustina Schcolnik, Jorge Sorabilla, Miguel Zonnaras y el director Ejecutivo, Diego Coatz. A su vez, acompañó a Miguel Pesce, el vicepresidente primero del BCRA, Sergio Woyecheszen.

RI/FL