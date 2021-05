Daniel Funes de Rioja, el candidato que se perfila como nuevo presidente de la UIA

La Unión Industrial Argentina (UIA) comienza el proceso de renovación de un centenar de cargos de conducción, entre ellos el de quien será presidente de la entidad fabril, y aquí aparece Daniel Funes de Rioja, hoy vice de la UIA, como el principal candidato a suceder en la conducción a Miguel Acevedo.



Según fuentes de la gremial empresaria, este martes en la tradicional reunión de Junta Directiva, se dará a conocer la convocatoria a la Asamblea Ordinaria para la designación de nuevas autoridades que integrarán los cuerpos directivos por los próximos dos años, y allí aparecerá el nombre de quien será el nuevo candidato a la presidencia.



Por los estatutos de la UIA, la convocatoria se debe hacer con 30 días de anticipación, por lo que la fecha que se anunciaría hoy podría ser el 11 de junio para la elección de más de un centenar de cargos, entre ellos la presidencia de la entidad, las nuevas vicepresidencias, y los de secretario, tesorero y vocales.

Distintas fuentes al tanto de las conversaciones que se vienen llevando internamente en las últimas semanas, coincidieron en que la voluntad de casi todos los sectores industriales es avanzar en una única lista de consenso, con Funes de Rioja a la cabeza.



En el camino parece haber quedado la posibilidad de que el actual vicepresidente de Pequeñas y Medianas Industrias (Pymi), Miguel Ángel Rodríguez (Sinteplast), pudiera recoger los apoyos suficientes para llegar a la presidencia.

Funes de Rioja, por su parte, cuenta con el respaldo manifiesto de dos de los mayores grupos empresarios industriales como Techint y Arcor, tal como confiaron a Télam los voceros consultados.



De hecho, se anticipó que el proceso eleccionario tendrá hoy una instancia inicial, ya que vence el plazo para que las empresas socias confirmen sus listas de delegados, un total de 250, que finalmente tendrán a su cargo la elección que, se insiste, no contará con dos listas sino que seguirá la vía del consenso.



En ese espíritu de diálogo, a partir de la convocatoria se abrirá el plazo de un mes para terminar de definir las autoridades para los más de 100 cargos a cubrir que represente las dos tradicionales líneas internas del Grupo Industriales y de la Celeste y Blanca, las que hace años diluyeron la fórmula de alternancia.





Reclamo pyme

Los diálogos previos entre los distintos sectores de la central empresaria dan por descontado una lista de unidad con Funes de Rioja a la cabeza, sin embargo queda definir qué rol ocupará el empresario Miguel Angel Rodríguez de Sinteplast.



Frente a este cuadro de situación, en el que Funes de Rioja cuenta con el apoyo del las empresas de mayor porte, de acuerdo a Telam las firmas pymes y cámaras de provincias del NOA y el NEA reclaman un equilibrio en el reparto.



De esa manera, se quieren asegurar que Rodríguez acceda al cargo de Secretario de la UIA, uno de los puestos de decisión que permitiría dar un espacio de equilibrio frente a grandes empresas.

Quienes sostienen la figura de Rodríguez -actual vicepresidente de Pequeñas y Medianas Industrias (Pymi)- afirman que "la UIA necesita tener un empresario al frente, abierto al diálogo y no a un representante de las corporaciones que están preocupadas por cómo enfrentar al Gobierno".



"No vamos a permitir un enfrentamiento con el Gobierno", dijo a Télam un industrial de larga trayectoria en la entidad fabril, al cuestionar a "los grandes que hoy reclaman endurecer posturas pero no se levantaron cuando el país atravesó un proceso de desindustrialización".

Perfil de Daniel Funes de Rioja

El principal candidato a presidente de la UIA por los próximos dos años es fundador de Funes de Rioja & Asociados, abogado y doctor en Derecho y Ciencias Sociales en la especialidad Ciencia Política y Constitucional. Además, es académico vicepresidente de la Academia Nacional de Ciencias de la Empresa.



Durante la actual gestión del presidente Alberto Fernández, el vice de la UIA mantuvo posturas críticas a distintas medidas de gobierno en torno al congelamiento de precios de los alimentos, las políticas de doble indemnización y la prohibición de despidos en medio de la pandemia, la Ley de Abastecimiento y la del Aporte Solidario y Extraordinario a las grandes fortunas.



Este perfil, ya anticipan quienes lo apoyan a la presidencia de la UIA, se diferenciará en primera instancia del "personalismo de conducción" que aseguran ejerció Acevedo en los últimos 4 años, pero a la vez tendrá "un tono más crítico" a las políticas del actual gobierno que el actual titular, representante de AGD.



Por otra parte, vale recordar que Funes de Rioja expresó su respaldo a la convocatoria que realizó el gobierno al Consejo Económico y Social, al defender la necesidad de contar con "políticas de Estado de largo plazo para el crecimiento con inversión, la formalización de la economía, competitividad y productividad, consolidación del vínculo entre educación y empleo y una red de contención social".



De igual manera, como representante del sector alimenticio también tuvo activa participación en el desarrollo del Consejo Federal Argentina contra el Hambre, que el viernes tuvo su quinta reunión y fue el marco de una serie de medidas económicas y sociales.

