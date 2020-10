Daniel Funes de Rioja: "Los empresarios también somos parte del problema en Argentina"

El titular de la COPAL y vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, reconoció este miércoles 28 de octubre que los empresarios argentinos "también" son "parte del problema" de la crisis económica, agravada por la cuarentena del coronavirus, y afirmó que "la propiedad privada importa porque estamos hablando de inversores a largo plazo".

En diálogo con TN, Funes de Rioja habló del rol de los empresarios en este contexto de crisis económica: "Los empresarios también somos parte del problema en la Argentina. Estamos convencidos de que debe haber crecimiento inclusivo: ecología, baja de la pobreza, condiciones de empleo y de empleabilidad".

"Hay que recuperar el país y hacerlo crecer enserio. No podemos tener el nivel de desempleo, marginalidad, de informalidad de la economía. No importa ya quién lo hizo, importa cómo lo arreglamos", expresó.

En cuanto a la discusión sobre la propiedad privada, comentó: "En la economía, la propiedad privada importa porque estamos hablando de inversores a largo plazo, desde el que tiene un kiosko hasta el que pone una fábrica. Nos preocupa".

"Acuérdense que el rol de la iniciativa privada en Argentina es muy importante. Nadie es furgón de cola de nadie, hay que respetar a todos los actores de la política. Desde el empresariado asumo que somos parte del problema de la Argentina", dijo.

En esa línea, también habló de acuerdos como lo hizo la vicepresidenta Cristina Kirchner: "Hay que buscar hacia adelante acuerdo básicos a pesar de la historia, la historia es nuestra lamentable herencia, todos hemos cometido errores".

"La Argentina puede tener una oportunidad si nos subimos al tren del desarrollo, no si seguimos discutiendo entre otros quién se sube y quién no", afirmó. Asimismo, agregó: "Desde 2009, por circunstancias internacionales, no han aumentado la cantidad de empresas y hemos bajado las exportaciones de alimentos".

"Hay un empresariado que quiere trabajar y crecer. Si el sector privado no genera empleo, la Argentina no tiene futuro, no se va a resolver con empleo público. Tiene que haber productividad y competitividad", afirmó.

Por último, manifestó: "Así económicamente no vamos a crecer nada. Veníamos mal, sumamos el COVID, que no sabemos cuándo termina. Para esto, el mundo discute pospandemia hacia dónde vamos. No podemos ir mitad de país para un lado y la mitad para el otro. Tenemos que ir todos juntos".

"No estamos bien, no hay solo problemas sociales, hay problemas empresariales, dudas sobre invertir, prohíben los despidos, prohíben suspensiones, el ATP llega a donde llega. No queremos vivir de subsidios, queremos crecer", concluyó.

