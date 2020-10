8 de cada 10 argentinos se irían del país

Esta semana el Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano reveló los resultados de su último sondeo. En el mismo, se evaluaba la gestión del Gobierno respecto de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, las percepciones de la ciudadanía frente al valor del dólar, las perspectivas de la economía, y la predisposición para emigrar a otro país, si se presentara la oportunidad laboral de hacerlo.

En ese sentido, el 82% de los encuestados indicó que aceptaría una oferta de trabajo para radicarse fuera del país, mientras que sólo el 16% descartaría la posibilidad.. El 2% no tiene opinión formada al respecto. Asimismo, el 56% de los participantes del sondeo se manifiesta pesimista acerca de las chances de recuperación económica para el 2021. Por el contrario, el 34% considera que puede recuperarse, y el 10% no ofrece certezas sobre el particular.

Empleo: mejoran las expectativas de contratación para el último trimestre de 2020

En cuanto a la situación actual del dólar, el 65% entiende que el Gobierno no podrá controlar su valor, mientras que sólo el 22% cree que finalmente logrará mantenerlo en caja y el 13% duda sobre una u otra opción a la hora de ser consultado.

“La desconfianza y la incertidumbre acerca del futuro y de la capacidad para controlar el tipo de cambio, en su conjunto, describen una situación política y económica muy compleja. El porcentaje de personas que evaluaría dejar el país así lo atestigua”, analizó Orlando D’Adamo, director del COPUB.

En lo que respecta a la pandemia, el 35% evalúa de manera positiva la gestión del Gobierno frente a la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, mientras que el 41% lo hace de manera negativa, continuando con una tendencia que parece irreversible. La encuesta también muestra un marcado cansancio de la gente sobre la cuarentena , ya que el 70 % de los encuestados así lo manifestó.

Por último, casi el 40% aún cree que es posible que exista una vacuna antes de fin de año, y el 23% se siente relativamente optimista al respecto. Un dato curioso es que ese mismo porcentaje de optimistas aceptaría estar en el grupo de las primeras personas en aplicarse la vacuna. En tanto, un 28% muestra reticencia a hacerlo.