El kirchnerismo sigue presionando para alcanzar su objetivo de suspender las PASO del próximo año, frente a la negativa de la oposición y del sector del oficialismo cercano al presidente Alberto Fernández. En ese contexto, La Cámpora viralizó un video este martes 1 de noviembre del ex presidente Mauricio Macri en el que este carga contra las elecciones de medio término y las califica como una "pérdida de tiempo".

"No me gustan las PASO, no me gusta que se pierda el tiempo y se gaste plata inútilmente, cuando hay tantas cosas por resolver, tantos problemas en la sociedad para construirles una solución", manifestó el funcionario en aquella oportunidad.

El video difundido a través de las redes es un fragmento de una entrevista brindada por el líder del PRO al Canal 9 de Salta durante la campaña por las elecciones legislativas del 2017.

"El tiempo es escaso, y estar tanto tiempo de campaña adicional...Ya tengo mis dudas sobre una elección intermedia, creo que lo más sano sería elegir cada cuatro años todos los cargos. Pero encima hacerlo una doble vez, me parece que ha sido una experiencia frustrante", señaló el entonces presidente.

En dicha entrevista el ex mandatario también menciona que esperaba salir victorioso para así proceder a encarar una modificación del sistema electoral: "Espero tener éxito y poder modificar el sistema electoral, adoptar el voto electrónico de forma definitiva en todo el país y simplificar. En ese sentido, las PASO han sido una experiencia frustrante".

El oficialismo quiere instalar la suspensión de las PASO, pero sin garantías de éxito

Hace cinco años, Macri finalizaba sus dichos en aquella entrevista con un pedido a la gente para que "vaya a votar y expresarse", y así "confirmar si quieren el cambio iniciado en Argentina o quieren volver al pasado".

Si bien durante el 2017 el gobierno de Cambiemos planteó la necesidad de derogar las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, dado que había pocas internas y realizarlas significaba un costo de $ 2.800 millones, no fue posible tomar esta decisión ya que el macrismo se topó con el rechazo de los radicales y la Coalición Cívica en el Congreso.

AS/ff