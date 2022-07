La CGT no asistirá al acto en Ensenada porque “no fueron invitados”

El acto de Cristina Kirchner en Ensenada de este sábado no contará con un sector de la CGT porque no tuvo invitación.

Así lo confirmó Andrés Rodríguez, secretario general de UPCN y uno de los miembros más relevantes de la central obrera.

“Yo no voy al acto de Ensenada porque no fui invitado. Me parece que es local, no tengo entendido que sea para todos”, dijo el experimentado referente sindical en referencia al evento en el que participará la titular del Senado en el distrito bonaerense.

Y tuvo palabras para la disputa interna del Frente de Todos: “Nadie descarta que haya matices, pero esto debe ser zanjado en una realidad menos pública y con más acuerdos”.

Rodríguez además valoró la posibilidad de homenajear a Juan Domingo Perón en Azopardo 802 con Alberto Fernández, como “un acontecimiento importante para todo el peronismo”.

Aunque también aclaró que “no es un encuentro organizado” por la central obrera, sino que es “un acto del PJ, con el fin de homenajear al general”.

El referente gremial también dio una señal de respaldo hacia el Gobierno en medio de las complicaciones económicas y recordó que “en el 2021 se le ganó a la inflación. En el 2022 no está el resultado final, pero en este momento los salarios están por encima de la inflación”, en alusión a las discusiones paritarias que solo alcanzan a los trabajadores en relación de dependencia.

No fue el único dirigente que habló de la vicepresidenta. Antonio Caló, un referente de la UOM, consultado por La Nación+ sobre la ausencia de Kirchner en la calle Azopardo el viernes, declaró que no juzga su accionar.

“A Cristina la respeto, no es mi función. La respeto como una mujer que fue dos veces presidenta de la Argentina votada por el pueblo y sacó el 54% de los votos. Después de Perón fue la persona que más votos sacó en primera vuelta”, indicó al tiempo que evitó polemizar por las ausencias sindicales, como la de Pablo Moyano.