La Ciudad de Buenos Aires será sede de la Cumbre Mundial de Alcaldes

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunció que la Cumbre Mundial de Alcaldes C40 se llevará a cabo en Ciudad de Buenos Aires. Será entre 19 y el 21 de octubre y contará con la presencia de más de 50 alcaldes de todo el mundo.

En la sede de Uspallata festejaron que el Comité Directivo de C40 eligiera a la ciudad como futura sede de este evento. “Los gobiernos tenemos bajo nuestra responsabilidad mostrar que el camino verde es posible, que el esfuerzo por cuidar nuestro ambiente pone en juego el bienestar general de las personas”, destacó Rodríguez Larreta.

Además, destacó que que apelando a la innovación podemos encontrar soluciones” a la problemática ambiental. “El momento de tomar acción es ahora y no hay mejor forma de hacerlo que trabajando todos juntos”, señaló.

La Cumbre Mundial de Alcaldes de C40 se trata de un foro, que se organiza cada tres años. Desde la organización destacaron que se trata de “la reunión sobre cambio climático más importante del mundo a nivel de las ciudades”.

La cumbre también incluye un Foro Urbano Federal del que participan más de 100 ciudades argentinas que presentarán una declaración conjunta con compromisos concretos para reducir las emisiones de carbono.

Por su parte, Fernando Straface, secretario general y de Relaciones Internacionales de la Ciudad, destacó que “tantos alcaldes de las ciudades más importantes del mundo hayan confirmado su participación con tanta antelación refleja la prioridad que la lucha contra el cambio climático tiene a nivel local”.

“La de Buenos Aires va camino a ser una cumbre histórica por el interés que tienen los alcaldes de crear mecanismos concretos de financiamiento internacional para proyectos de mitigación​ y lucha contra el cambio climático”, prometió el funcionario.

Con la confirmación de la fecha y la sede, se espera la llegada a Buenos Aires de los alcaldes de ciudades europeas: Sadiq Khan (Londres), Anne Hidalgo (París), José Luis Martínez-Almeida (Madrid), Ada Colau (Barcelona), Femke Halsema (Ámsterdam), Ahmed Aboutaleb (Róterdam), Giuseppe Sala (Milán), Roberto Gualtieri (Roma), ​​Sophie Hæstorp Andersen (Copenhague), Raymond Johansen (Oslo) y Rafal Trzaskowski (Varsovia).

A estos se suman los alcaldes confirmados de los Estados Unidos y Canadá incluyen a Eric Adams (Nueva York), Steve Adler (Austin), Kate Gallego (Phoenix), LaToya Cantrell (Nueva Orleans), Francis X. Suarez (Miami), Valerie Plante (Montreal) y Kennedy Stewart (Vancouver, virtual).

Mayors from more than 25 countries will gather in Buenos Aires later this year for the C40 World Mayors Summit to discuss urgent action to confront the climate crisis and secure a more sustainable, equitable future.



Learn more: https://t.co/p6xI5Pzcg0 #C40Summit