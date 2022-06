Patricia Bullrich se postuló a la presidencia en lugar de Rodríguez Larreta: "Se necesita mucho coraje, no todos lo tienen"

Patricia Bullrich sumó más leña al fuego en la interna de Juntos por el Cambio de cara a las elecciones presidenciales del 2023. Al hablar de posibles candidatos. la presidenta del PRO elogió su gestión pasada en el Ministerio de Seguridad y evitó afirmar si Horacio Rodríguez Larreta está preparado para postularse.

“Creo que las características del próximo presidente tienen más que ver con el carácter, la decisión, la voluntad y las convicciones. Yo reúno esas características en el momento oportuno de un cambio”, afirmó Bullrich en una entrevista con Julio Leiva en Caja Negra (Filo News).

En el reportaje publicado este miércoles 29 de junio, la exministra de Mauricio Macri señaló que, “si los argentinos se preguntan ‘¿Cómo se cambia la Argentina?’”, ella cree poder darles una respuesta, “no técnicamente, sino en el carácter”.

“No quiero ser soberbia, pero creo que hice historia. Cambié muchos falsos relatos”, agregó Patricia Bullrich en línea con sus autoelogios.

La referente de Juntos por el Cambio, no obstante, evitó dar una respuesta certera frente a las posibilidades sobre lanzarse como candidata a presidente: “Formalmente no me lanzo, pero estamos viviendo un tiempo raro, porque todos dan por hecho que el proceso electoral ya está abierto cuando falta un año y pico”, dijo.

Encuesta: Patricia Bullrich se perfila como la opositora de mejor imagen sobre Rodríguez Larreta y Javier Milei

“Ahora estoy concentrada en recorrer el país y conocer cada uno de los problemas. Conocer toda la Argentina es muy lindo y a la vez triste”, afirmó la exfuncionaria, y remarcó: “Por otro lado, trabajo en un programa para que todo esté pensado. No quiero hablar de la candidatura”.

Críticas a Horacio Rodríguez Larreta

En este sentido, Patricia Bullrich se animó a opinar sobre las capacidades de Horacio Rodríguez Larreta de cara a una candidatura y evitó dar una respuesta precisa: “Se necesita mucho coraje, mucha valentía. No digo que no lo tenga, pero son características que no todos tienen”, sugirió.

“En Juntos por el Cambio todos coincidimos en que se necesitan bajar impuestos, liberar la producción, generar un gasto público razonable, tener provincias que no sean inviables, bajar de 170 impuestos a 9 o 10 y que no sean improductivos, ponerle una revolución a la educación”, señaló luego la presidenta del PRO sobre los desafíos que deberá enfrentar el próximo Jefe de Estado en 2023.

Carrió pidió “no concentrarse en las elecciones y candidaturas”

Aunque aclaró que también “se viene el piquete, los sindicatos que te bloquean la fábrica, el empresario que te quiere presionar, pagarle coima a un funcionario por una licitación”. “Viene la verdad”, aseguró.

Por otra parte, Bullrich fue consultada por los planes sociales, un tema que critica fuertemente. “Yo nunca estuve a favor. Argentina no necesita planes sociales, porque te congelan en la pobreza, te estancan”, sentenció.

“Yo no estoy dispuesta a seguirlo y si no lo cambiás rápido, no lo cambiás más. Todos tenemos que trabajar o estudiar, pero tener una actividad”, enfatizó la presidenta del PRO e indicó que “en 20 años de planes sociales, sólo el 0,5% de la gente que los tuvo se reconvirtió en algo mejor de lo que tenía”.

