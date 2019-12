La declaración de Cristina Kirchner: "A mí me absolvió la historia" y otras 10 frases

Cristina Kirchner declaró este lunes 2 de diciembre ante el Tribunal Oral Federal 2 en la causa en la que se investiga si, durante su gobierno, se direccionó obra pública en favor de Lázaro Báez, empresario santacruceño, detenido por esta causa.

La vicepresidenta electa fue indagada como supuesta jefa de una asociación ilícita y por el delito de malversación de caudales públicos. Durante más de tres horas, la expresidenta criticó a los jueces por su actuación y a los medios por la difusión -según ella- de noticias falsas. Cristina Kirchner leyó un escrito, pero no respondió preguntas.

Las 10 principales frases de Cristina:

1-”Este es un tribunal del lawfare. que seguramente tiene la condena escrita. A mi me absolvió la historia. Y a ustedes seguramente los va a condenar la historia. ¿Preguntas? Preguntas tienen que contestar ustedes, no yo”.

2-”El responsable en materia administrativa y penal es el jefe de gabinete porque es quien ejecuta el presupuesto. Van a tener un problema porque van a tener que citar al presidente de la República. Pero será interesante escuchar lo que tiene para decirles”.

3-”Cuando terminó la presidencia, después de la primera devaluación, dije `estos van a hacer un desastre. Hay que cambiar todo a dólares´. Eso fue lo que hice y lo hizo mi hija porque fue la única que vive en Buenos Aires; Máximo y yo vivíamos en Gallegos”.

4-"Y ustedes dicen que era un plan maestro para saquear las arcas del Estado porque Lázaro Báez, que siempre vivió en Santa Cruz, era amigo de Néstor Kirchner, ¿por qué no lo hicieron en Santa Cruz durante 16 años?".

5-”Bastó que fuera electa senadora para que tres días antes me bajaran la prisión preventiva que obviamente no pudieron ejecutar porque tenía fueros. Buscaban la construcción mediática, los títulos de diarios, Cristina no va presa porque se ampara en los fueros”.

6-"(El que encontraron en la caja de seguridad) Era dinero de la sucesión, no estaba a nombre de testaferros ni en paraíso fiscal, estaba a nombre de mi hija que es la heredera en el Banco Galicia, que es un banco nacional. Florencia fue fotografiada en un montaje frente a millones de dólares, como si los hubiéramos robado”.

7-”En el 2003, cuando empezó la asociación ilícita, Florencia tenía 12 años. Se fue de Olivos con 25 años, una hija y bueno, un procesamiento”

8-”Soy jefa de cuatro asociaciones ilícitas. No sé como tuve tiempo para gobernar porque me las pasaba armando asociaciones ilícitas”.

9-“Ni a mí ni a mis hijos nos dejan tener ni siquiera una tarjeta de crédito”.

10-"Tampoco sería justo cargar las tintas sobre Bonadio o Ercolini, dos jueces de grado. Estuve dos años sin fueros por voluntad propia, decidí no tener fueros, ya estaba en marcha la causa Hotesur, dólar futuro. No me dictaron la preventiva".

MC