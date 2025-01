La designación de Castro Videla a la Procuración y la jugada para preservar a Rojas para otro cargo

El vocero presidencial Manuel Adorni anunció esta mañana que el candidato de la Casa Rosada para la Procuración del Tesoro, Santiago Castro Videla, es uno de los tres nombres que estaban en danza desde el viernes pasado.

El anunció de Adorni se dio minutos después de que el jurista Ricardo Manuel Rojas declinó la oferta realizada por el gobierno para que ocupe el cargo, en una reunión que mantuvo el lunes en la Casa de Gobierno. Rojas realizó el anuncio en redes.

“Estoy profundamente agradecido al Presidente @JMilei por el ofrecimiento para ocupar el cargo de Procurador del Tesoro. Es un gran honor. Si bien he declinado por los motivos que le expliqué a él y a Santiago Caputo, estaré siempre dispuesto a colaborar del modo que sea mejor.”, explicó el jurista.

Tuit del exjuez Ricardo Rojas

En tanto en la Casa Rosada dieron una explicación escueta de los motivos del nombre elegido. "Castro Videla es la persona más adecuada para defender los intereses del Estado". Al mismo tiempo señalaron que no hubo ofrecimientos para otros cargos a Rojas, aunque no se descartan ofrecimientos en el futuro.

Las definiciones del gobierno de Javier Milei llegan envueltas en las especulaciones que señalan que la admiración que le profesa Milei a Rojas en tanto jurista, lo pueda llevar a ser candidato a la Corte Suprema de Justicia. Rojas escribió en 2023 un libro titulado "La Inflación como delito". Es en base al texto de Rojas que Milei acuñó la idea de sancionar penalmente la emisión de moneda y el control de precios.

Esas mismas especulaciones señalan que el oficialismo, no resigna nunca el pliego de Manuel García Mansilla, pero podría estar dispuesto a dar de baja el de Ariel Lijo, el juez federal que paradójicamente acumula mayores adhesiones en el Senado.

La salida intempestiva de Rodolfo Barra se dio luego de que el ex Procurador no defendiese al Estado ante el litigio de una ex empleada de la administración pública, y de que el presidente Milei se enterase que residía la mayor parte del tiempo en España.