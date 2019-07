La fórmula Macri-Pichetto inició la campaña con críticas a CFK: "Recibimos un país devastado"

Con críticas al kirchnerismo, el presidente Mauricio Macri y el precandidato a vicepresidente Miguel Ángel Pichetto, junto a María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta, coincidieron en destacar la importancia de las próxima elecciones, al señalar que "definirán el futuro del país" y pidieron "no volver al pasado".

Los tres candidatos, que buscan la reelección, se pronunciaron así este miércoles durante la Cumbre de Juntos por el Cambio realizada en Parque Norte, de cara a la PASO que se realizarán dentro de un mes.

Se trató del primer acto de campaña de la fórmula por Juntos por el Cambio, en el que Macri y el senador Pichetto afirmaron que los votantes que deberán decidir entre un modelo de país democrático y otro autoritario, representado por expresidenta Cristina Fernández y su candidato a la Presidencia, Alberto Fernández. “Está en discusión una visión de Argentina en el mundo”, dijo Pichetto.

Pichetto además acusó los candidatos kirchneristas por su ambigüedad frente al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela: “En Venezuela hay un régimen autoritario que ha matado gente, una verdadera dictadura y parece que Alberto Fernández todavía no se enteró”. Refiriéndose a Alberto Fernández, criticó que haya dijo que "hay un problema de índole institucional cuando en realidad murieron 7.000 personas por las fuerzas de seguridad de ese régimen".

Duran Barba en la Cumbre: "No es imposible que en primera vuelta se resuelva la elección"

“La Argentina cerrada y que no comercializa con el mundo. O una Argentina abierta, integrada, que pueda crecer en desarrollo y producción a un mercado que siempre nos fue negado, como Europa”, dijo al referirse al acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Por esto, para el senador las próximas elecciones definirán “las dos Argentinas, el modelo democrático y el autoritario, la Argentina cerrada y la abierta al mundo”.

"Es un papelón", se quejó Kicillof después de los cuestionamientos de Pichetto, quien en la cumbre reiteró que el candidato kirchnerista a la gobernación bonaerense "además de tener conformación marxista, expresa potentemente que La Cámpora va a gobernar la provincia de Buenos Aires". "Es un intento de desviar la atención y que discutamos otras cosas; es una cuestión de marketing, de intento de manipular al electorado tirándole cosas y generando prejuicios, demonizando y estigmatizando", se lamentó el exministro de Economía.

“Hace cuatro años recibimos un país devastado, pero hoy estamos listos para gobernar por otros cuatro años... somos argentinos comprometidos con que la historia cambie y que todo lo que nos vaya a pasar no sea culpa de alguien de afuera”, dijo Macri ante una enorme concurrencia de funcionarios de su gobierno, legisladores, mandatarios provinciales y municipales.

"Lo que necesitan los argentinos que ya están convencidos es que salgan a transmitir esta convicción a los que dudan. Tenemos que dirigirnos a miles de votantes en momentos en que estamos cerca de emprender un crecimiento de 20 años sostenido, que nos saque definitivamente de las frustraciones", señaló Macri en el discurso de cierre

(Video: @huguitorossi / Twitter)

"Depende de nosotros, transmitamos que lo que hicimos es el esfuerzo correcto. Es mentira que sin trabajar, esperando, las cosas se resolvían, así no es la vida, y uno no llega a ser feliz. Si uno no siente que es protagonista de algo, se frustra", destacó el jefe de Estado.

Macri recordó al fallecido ex presidente Fernando De la Rúa, dijo que se debe “comparar” cómo creció la dirigencia de la coalición gobernante en estos años y admitió que el último fue "tal vez el peor año" que le tocó vivir. Me iba a dormir pensando en cómo no caer en una crisis como la de 2001", reconoció. "En este desafío, de adaptarnos a un ciclo económico en el que cuesta llegar a fin de mes, hay capacidad de escucha".

Macri advirtió que "no sirve castigarse todo el tiempo sin reconocer lo que se ha logrado" y repasó logros de su gobierno como el acuerdo Mercosur-Unión Europea o próximos entendimientos comerciales que se están negociando con Canadá o Corea. "Espero que por más que haya sido un año duro tengamos la fuerza para poner a la Argentina en marcha", declaró Macri, quien además pidió seguir "rompiendo barreras" para "no volver a la Argentina que estaba afuera del mundo".

Por su parte, Rodríguez Larreta dijo que a Cristina Kirchner "la tienen escondida" en la campaña de Alberto Fernández y apuntó contra ese espacio al señalar que en la campaña se vio que "cuando hablan muestran la hilacha y se ven quienes son". Y ante los dirigentes, exhortó: "En estas elecciones nos jugamos la vida, nos jugamos el país de los próximos 30-50 años Estoy convencido de que el país no va a volver atrás. Si hacemos las cosas bien ganamos".

Macri en la cumbre de Parque Norte: "Estoy listo para gobernar cuatro años más"

En la misma línea, Vidal dijo que "en estas elecciones se define no volver al pasado, aunque se presente con caras nuevas", y aseveró: "No lo podemos permitir, es nuestra responsabilidad, es nuestro desafío. Depende de nosotros. Los argentinos se enfrentan a la elección más importante de la democracia después de 1983. Va a definir las próximas décadas y el futuro de nuestros hijos".

La gobernadora además criticó al PJ al señalar que en la provincia "nos querían hacer creer que teníamos que vivir en Chernobyl para siempre" y "la verdad es que había que empezar a cambiarla de una vez".

D.S.