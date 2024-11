La Justicia rechazó en las últimas horas el planteo de Ricardo Quintela de poner en suspenso las elecciones del Partido Justicialista, lo cual modificó el escenario en el peronismo y dejó la puerta abierta de par en par a Cristina Kirchner para convertirse formalmente en la máxima autoridad del partido, teniendo en cuenta que su lista "Primero la Patria" quedó como la única válida de cara a los comicios próximos a disputarse el 17 de noviembre.

Días atrás, el gobernador de La Rioja había apelado la decisión de la Junta Electoral del PJ que había dejado sin efecto su lista, señalando que no contaba con los avales suficientes para competir en las elecciones internas del partido.

Mientras se esperaba la resolución de la jueza María Servini, los dirigentes José Mayans y Germán Martínez (ambos integran la lista encabezada por CFK), se habían reunido con Quintela en la búsqueda de un "acuerdo" que pusiera punto final a la feroz interna. De este diálogo habría surgido la predisposición mutua a colaborar y dejar atrás el conflicto, según revelaron fuentes al diario Clarín.

La confrontación justicialista se había recalentado cuando los apoderados de "Federales, un grito de corazón", Jorge Yoma, Daniel Llermanos y Sandra Vanni, interpusieron un recurso de apelación contra la resolución de la Junta Electoral del PJ conocida el 24 de octubre, con la finalidad de elevarlo al Juzgado Federal con competencia electoral.

Desde el entorno de Quintela, consideraron que "la resolución de la Junta Electoral al rechazar la oficialización de la lista causa gravamen irreparable pues afecta derechos políticos y garantías constitucionales, a candidatos y electores".

Cristina Kirchner y Ricardo Quintela.

A todo esto, la Junta Electoral del PJ había rechazado por "unanimidad" la lista del riojano por no contar con avales suficientes, además de otorgarle un plazo de 24 horas para "realizar la entrega de la documentación física faltante y la corrección de los registros digitales presentados".

La Junta Electoral estableció que 'Federales, un grito de corazón' no contaba con el número exigido del 2% (equivalente a 62.465 firmas) del padrón de afiliados establecido en el reglamento electoral. Quintela había contestado a comienzos de esta semana que acudiría a la Justicia al advertir que "los partidos se ganan en la cancha, no en el escritorio", en un enérgico cuestionamiento hacia el sector del peronismo que responde a la ex mandataria.

El fallo de la jueza Servini terminó diluyendo las aspiraciones electorales de Quintela en el PJ, pero antes de conocerse esta resolución ambos sectores se mostraron predispuestos a reactivar el diálogo para frenar esta pulseada que ponía en tela de juicio el liderazgo y la conducción de CFK.