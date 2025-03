La justicia abrió la investigación contra Caputo

El fiscal Ramiro González impulsó la acción penal de la denuncia contra Santiago Caputo por coacción contra el diputado Facundo Manes durante el discurso del Presidente Javier Milei en el marco de la apertura de sesiones ordinarias del Congreso.

Gonzalez le pidió a la jueza María Eugenia Capuchetti el inicio formal de la investigación que además involucra al youtuber libertario Franco Iván Jeremías Antunes Puchol conocido como “Fran Fijap”.

En su requerimiento de instrucción, el fiscal instó a la magistrada diversas medidas de pruebas que involucran tanto al Poder Legislativo como al Ejecutivo. La primera, que le pida a Victoria Villarruel y Martin Menem como máximas autoridades de la Cámara de Senadores y Diputados respectivamente, “remitan la totalidad del material audiovisual que se encuentre registrado vinculado con los hechos aquí denunciados”.

En esa línea, González solicitó que los titulares de ambos cuerpos informen si en el lugar donde ocurrió el “cara a cara” entre Manes y Caputo tras la alocución de Milei hay cámaras de seguridad dispuestas que registraran el episodio y en caso afirmativo sean remitidas.

Por otra parte, el funcionario del Ministerio Público quiere saber si el asesor del Presidente cuenta con custodia y en ese caso quiénes eran los que lo escoltaban la noche del primero de marzo en el Palacio Legislativo. Para ello requirió librar oficio a Karina Milei como Secretaria General de la Presidencia para informar de todo ello.

Si bien la causa se centra en la acusación de Facundo Manes, hubo una denuncia previa de Fernando Miguez, presidente de la Fundación Fundación por la Paz y el Cambio Climático que recayó en el Juzgado Federal N° 9 que subroga Capuchetti, quien trabaja este año junto al fiscal González con lo cual, la presentación del diputado se acumula a la primera denuncia.

El enfrentamiento entre Manes y Santiago Caputo tuvo dos episodios. El primero se dio mientras Javier Milei en su discurso abordaba cuestiones relacionadas a la Justicia como la aprobación de los pliegos para cubrir las vacantes para designación de jueces, fiscales y defensores.

En ese momento, tras varios aplausos protocolares, se escucharon varios gritos, el Presidente detuvo su discurso y se dirigió a Manes quien tenía una Constitución en la mano y tras propinarle varias palabras cerró diciéndole: “te falta mucha lectura, Manes”, los gritos en el recinto siguieron hasta que Victoria Villarruel pidió silencio.

Manes, quien además pidió ser querellante, relató en su denuncia, que se encontraba junto a su compañero Pablo Juliano, escuchó gritos de uno de los palcos detrás de su banca. Al voltear se dio cuenta que había varias personas entre ellas, Santiago Caputo al que pudo identificar y éste le hizo un gesto acercando y retirando sus dedos índice a los ojos.

El segundo episodio fue a la salida del acto. Cuenta Manes quien es asistido por Andrés Gil Domínguez y Mariano Bergés, que en ese momento estaba acompañado por otros diputados y se le acercó un periodista para conocer su reacción tras el discurso de Milei cuando apareció Santiago Caputo con el grupo que lo acompañaba en el palco, entre ellos, Franco Iván Jeremías Antunes Puchol, conocido en las redes sociales como Fran Fijap.

“Luego, levantó su mano derecha y la colocó sobre mi rostro, en otra clara y evidente actitud hostil, para después acercar su boca a mi oído y decirme en tono amenazante: “Vos para hacer lo que hiciste, tenés que estar limpio”, a lo que yo respondí, “Yo estoy limpio”, a lo que él me espetó: “Vos no me conoces a mí”, y yo respondí “Yo te conozco” a lo que él insistió para finalizar: “Ya me vas a conocer a mí”, describió el legislador quien calificó como intimidante la manera en la que fue abordado y agregó que Caputo le propinó dos fuertes palmadas con su mano derecha en el pecho y posteriormente otra persona “presumiblemente” Fijap y lo “pechó”.

La continuidad de la causa dependerá de la aprobación de la jueza Capuchetti a las medidas de prueba requeridas y eventualmente disponga de otras. No se descarta que ante un posible avance sean citadas las personas que presenciaron el altercado.