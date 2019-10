La Justicia confirmó el sobreseimiento del senador Marino en la denuncia de acoso sexual

La Cámara Federal confirmó hoy el sobreseimiento del senador de la UCR por La Pampa Juan Carlos Marino, quien había sido denunciado por acoso sexual por una empleada de planta permanente del Congreso Nacional.

Se trata de la denuncia hecha por Claudia Mabel Guebel, quien había incluido en la denuncia a los funcionarios legislativos Carlos Pedro Fiorda y Juan Carlos Amarilla, también sobreseídos.

En la presentación, la empleada refirió que los acusados en el ámbito del Congreso habrían violentado su integridad sexual.

En ese sentido, acusó que a poco de comenzar a trabajar con el senador Marino ella recibía mensajes de Whatsapp personales.

"Me enviaba videos alusivos al sexo. Quiero aclarar que yo no tenía vínculo alguno con él, ni de confianza ni de amistad. Este tipo de mensajes me los enviaba constantemente, varias veces por semana. Yo trataba de contestarle con respuestas evasivas que no comprometieran mi trabajo y que tampoco le den a pensar que yo estaba interesada en lo que me proponía...", había declarado.

Además, denunció que en una oportunidad en el despacho del senador, éste le tocó un pecho y le preguntó si iban a tomar un café.

En primera instancia, la jueza federal María Eugenia Capuchetti sobreseyó al senador y demás acusados, pues del análisis del celular de la mujer y de los intercambios de mensajes de Whatsapp, no surgía ningún elemento de connotación sexual.

Quién es Juan Carlos Marino

"La lectura de la causa revela que las diligencias ordenadas no han conducido a recolectar elementos de prueba ciertos y evidentes que dieran pie a sospechas respecto de la supuesta actuación de Marino, Fiorda y Amarilla, donde se vieran involucrados en un hecho de agresión u acoso sexuales o laboral por el que Guebel resultare ser víctima", había dicho la jueza en su fallo.

"Tras haber examinado las constancias obrantes en la investigación, se observa que los agravios desarrollados por la apelante no logran conmover el razonamiento efectuado por la magistrada instructora en la pieza en estudio" concluyeron los jueces de la Sala II de la Cámara Federal.

EA