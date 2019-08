La Justicia ordenó allanamiento en la casa de Raúl Othacehé

El juez federal Luis Rodríguez ordenó allanar la casa de Raúl Othacehé, ex intendente de Merlo. Othacehé es investigado por presuntamente "instigar públicamente a cometer delitos", por difundir un video donde pidió "cortar y tirar" la boleta del intendente Gustavo Menéndez, su competidor en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del pasado 11 agosto.

La medida, impulsada por el fiscal electoral Jorge Di Lello, busca "identificar y secuestrar todos los dispositivos electrónicos existentes allí y proceder a su análisis a través de la División de Investigaciones de Delitos Tecnológicos de la Policía Federal", según dijeron a Télam fuentes judiciales del caso.

El video, que hasta las últimas horas podía verse en Youtube, se difundía a través de la página de Facebook de Othacehé días antes de las PASO. Fue una suerte de "instructivo" que explicaba a los votantes cómo debían "cortar y tirar" el último tramo de la boleta del Frente de Todos, que a nivel local llevaba al actual intendente Menéndez como candidato, y llamaba a "completar la boleta con la de Othacehé, cerrar el sobre y ponerlo en la urna".

Entradera y tiroteo en la casa de Raúl Othacehé: "Fue un ataque político"

El ex intendente quiso competir con Menéndez en las PASO de agosto con la boleta del Frente de Todos, que llevó a Alberto Fernández como candidato a presidente, y a Cristina Fernández de Kirchner como candidata a vice. La Junta Partidaria del PJ bonaerense no avaló su lista, y si bien Othacehé consiguió que la Justicia Electoral lo habilitara, no pudo jugar con la lista sábana y debió presentarse solo en el tramo local, con candidatos a intendente, concejales y consejeros escolares.

"El pedir tirar la boleta de Menéndez es un delito federal", explicaron fuentes judiciales al mencionado medio. Para el delito que se le imputa, el artículo 209 del Código Penal contempla pena de dos a seis años de prisión. Además, se libró un oficio al titular de Facebook INC para que "en forma inmediata" proceda a "la eliminación de los dos videos" del perfil de Othacehé, y sacarlos de todos los "foros y grupos" que lo difundan.

Por su parte, el exfuncionario desmintió “rotundamente” la noticia de un allanamiento en su domicilio, y aseguró que las versiones tienen vinculación con el actual mandatario de Merlo. “Desmiento rotundamente la noticia falsa de un allanamiento en mi casa. Portales de noticias vinculados al intendente Menéndez están difundiendo malintencionadamente una noticia de un supuesto allanamiento en mi domicilio que NUNCA EXISTIÓ”, dijo mediante una publicación en su página de Facebook.

Desmiento rotundamente la noticia falsa de un allanamiento en mi casa. Portales de noticias vinculados al intendente... Publicado por Raúl Othacehé en Jueves, 29 de agosto de 2019

Sobre el video, Othacehé expresó que fue “un video explicativo del corte de boleta”, y calificó a la denuncia de Menéndez como algo “insólito y absurdo”. “Esto es debido a una denuncia que Menéndez me hizo por realizar el video explicativo del corte de boleta en las pasadas elecciones, algo totalmente insólito y absurdo. Por este motivo voy a judicializar penalmente para que estas mentiras dejen de ser un hecho común en nuestro distrito”, sostuvo.

A.G./ EA