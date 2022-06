“Mami, me mandé una cagada”: la madre de uno de los agresores dijo que Tiziano Gravier inició la agresión

La madre de uno de los jóvenes que agredió a Tiziano Gravier, hijo de Valeria Mazza y Alejandro Gravier, aseguró que fue la víctima quien inició el episodio ya que supuestamente le dijo "qué miras bobito" a su hijo.

Así lo expresó Elizabeth en base a lo que supuestamente le contó Jesuán, actualmente con prisión preventiva por 90 días. La mujer también contó cómo fue el momento en el que su hijo le confesó que había sido parte de la golpiza que más temprano habían visto por tv.

A más de una semana del episodio que terminó con el joven de 20 años hijo de la reconocida pareja con su mandíbula fracturada, la mujer brindó una entrevista al diario La Capital de Rosario y dio su versión de los hechos. Al contrario de lo que indica la denuncia radicada por los Gravier, que habían señalado que se habían referido a la víctima como "Tincho", lo que habría iniciado la pelea, la mujer contó que su hijo no arrancó el episodio.

Estereotipos y violencia

“Lo que me contó Jesuán es que él salió a fumar y este chico, Tiziano, lo miraba. Hasta que en un momento le dijo a Jesuán: ‘¿Qué mirás bobito?'. Entonces se acercó Franco y Jesuán le dijo: ‘Este me bardeó'. Y seguro algo más les dijeron. Después pasó lo que se vio en la tele: se acercaron y le pegaron”, relató la madre de uno de los detenidos.

En esa línea, Elizabeth descartó que su hijo le haya dicho "Tincho" a Gravier a la salida del boliche de Rosario. Es que según ella "mi hijo no habla así" y para él esa palabra "es el apelativo de Martín y nada más". "Nunca lo escuché decir 'Tincho' y eso que es amigo de chicos que viven en barrios privados de Funes", manifestó.

El comunicado de Valeria Mazza tras la brutal golpiza que sufrió uno de sus hijos: "Le pegaron sin razón"

Y añadió: "Jesuán no es un resentido social ni mucho menos".

Alejandro Gravier, Tiziano Gravier y Valeria Mazza.

Para contextualizar, la mujer contó que su hijo, de 26 años, fue junto a Franco (27) al boliche del barrio Pichincha donde ocurrió el hecho. El motivo era la celebración del cumpleaños de un primo en el que había 35 personas que, siempre según su relato, se conocían de toda la vida.

"Mami, me mandé una cagada"

Durante la entrevista en el medio rosarino, la madre de uno de los dos jóvenes detenidos por la agresión contó que horas después del episodio su hijo le confesó lo que había pasado. Le dijo "mami, me mandé una cagada".

"Mi madre tiene 70 años y cuando vio el noticiero me dijo: ‘Pobre el hijo de Valeria, espero que los otros se entreguen’. Cuando Jesuán nos dijo que había sido él, a mi madre casi le agarra un ataque. Llegó a casa y me dijo: ‘Mami, me mandé una cagada: le pegué al hijo de Valeria Mazza’”, recordó la mujer.

Si bien la mujer reconoció que lo que hizo su hijo "estuvo muy mal", se quejó por los 90 días de prisión que le dictó la Justicia a su hijo.

Alejandro Gravier habló sobre el ataque a Tiziano y reveló que hablaría con los agresores

“Sería bueno un antes y un después en las agresiones y que la Justicia actué así en todos los casos, pero sé que eso no va a suceder. Mi hijo y Franco pagan por algo que estuvo mal, pero el trato de delincuentes que tienen no es lo que debe ser, ni a los delincuentes los mandan 90 días presos”, manifestó. Y añadió: "Esta doble vara es insoportable".

Además, la mujer aportó que su hijo nunca tuvo "ni siquiera una multa de tránsito, mucho menos antecedentes penales". "Los chicos estuvieron mal, pero es condenable la acción de la Justicia también”, agregó.

Tras el hecho, la semana pasada Gravier, padre de la víctima, sostuvo que el ataque a su hijo "por ahí fue un error". Sumó que "me encantaría hablar con ellos, entender qué pasó y ayudar a que estas cosas no pasen".

