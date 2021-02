La Matanza: gritos y una detención durante un acto oficial de Axel Kicillof y Sergio Berni

La detención de un manifestante que protestaba contra la inseguridad generó en La Matanza un verdadero escándalo, que incluyó gritos y empujones en una sede policial entre un concejal de Juntos por el Cambio -llamado Eduardo Creus- y un comisario identificado como Diego Gutiérrez.

El hecho, que quedó registrado en dos videos, sucedió en el marco de un acto oficial en La Matanza en el que participaron el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, su ministro de Seguridad, Sergio Berni y el intendente, Fernando Espinoza.

Todo comenzó cuando “un pequeño grupo de vecinos y familiares víctimas de la inseguridad estaban haciendo un reclamo” fueron agredidos “por un grupo de militantes, algunos funcionarios e incluso concejales del oficialismo y policías bonaerenses”.

“Empezaron a prepotearlos y empujarlos y los empezaron a agredir con tal de que se retiren y amenazaban con llevarlos detenidos”, detalló Creus en declaraciones al canal de noticias TN.

La tensión escaló cuando a uno de los manifestantes, identificado como Adrián Villalba, padre de un joven asesinado en González Catán, La Matanza, “se lo llevaron detenido”. De acuerdo al relato, Creus concurrió junto a su colega Pamela Loisi a la comisaría San Justo donde el hombre había sido trasladado.

Allí, Creus contó que tras hablar en forma “pacífica” con una funcionaria policial fue llevado a una oficina donde, según señaló, fue rodeado por seis agentes. “Me obligan a sentarme y otro policía se sienta en frente para tomarme un tipo de declaración, pidiéndome mis datos y presionándome”, aseguró.

“No entendía la situación. Pregunto que estaban intentan hacer, me rodean y llega este señor, un oficial mayor, que tiene una responsabilidad de relevancia en la fuerza de seguridad y empieza a insultarme y a intentar pegarme mientras otros oficiales me rodeaban y me amenazaban con meterme preso”, afirmó.

En un comunicado oficial, la comisaría señaló que el hombre detenido fue demorado por “resistencia a la autoridad”. El reporte indicó que al lugar llegó “un ciudadano que refirió ser concejal y solicitaba información” sobre el vecino. “En ese momento, de manera prepotente”, le dice al comisario “sos un patotero de Espinoza, te voy a echar de la policía, e invitaba a pelear”.

Según detalló el canal TN, Villalba fue imputado y liberado poco después.

