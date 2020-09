Un ladrón se llevó un colectivo en La Matanza y lo estrelló contra una casa

Un delincuente fue detenido este sábado 5 de septiembre tras robar con un arma de juguete un colectivo y estrellarlo contra una casa cuando era perseguido por la policía, en la localidad bonaerense de San Justo, partido de La Matanza. El hecho ocurrió cerca de las 8 de la mañana en Inclán 2.200, cuando el interno 74 de la línea 242, que une San Justo con Haedo, impactó contra una casa de dos plantas cuando era conducido por un delincuente, que había desplazado al chofer poco antes en un intento de asalto.

El sujeto, de 25 años, usaba un réplica de revolver de juguete con la que atemorizó al chofer cuando estaba en la zona céntrica de San Justo arrancando su recorrido habitual.



Según las fuentes, el delincuente manejó el vehículo por la calle Arieta al 2.400 y chocó contra el frente de un comercio, pero reguló la marcha y siguió su camino hasta impactar con un auto Chevrolet Meriva. Como derivación de esa colisión, la unidad fue a dar contra una casa. El ladrón intentó escapar corriendo del lugar, pero fue detenido por vecinos que lo entregaron a los funcionarios policiales.

Uno de los vecinos, que se identificó como David, le dijo al canal Todo Noticias, contó que "salimos de golpe asustados con mi mujer cuando escuchamos el golpe y los ruidos del colectivo contra la entrada" a su casa.

"Saltamos de la cama del susto porque fue impresionante. No teníamos como salir de casa porque el acceso estaba cerrado con la trompa del colectivo", afirmó el vecino, señalando que "por el choque la casa quedó sin luz, sin gas y con la entrada destruida".



"Yo estaba durmiendo cuando pasó el choque. Fue raro porque acá no pasa ese colectivo", aclaró David, quien añadió: "Ahora tengo que ir a declarar pero no se que pasó. Se que hubo un detenido. Se robaron el colectivo y chocaron es todo lo que sé".

En tanto, Paula, la dueña de la casa en cuestión, dijo que el ruido "fue terrible, impactante" ya que no sabían lo que había pasado y su hijo "estaba aterrado". "No pensamos volver a entrar a la casa y veremos que pasa porque esperamos a los peritos para saber cómo sigue. Mi hijo no llegaba a ponerse la zapatilla. Fue todo un ruido espantoso", concluyó la mujer. El detenido quedó alojado en la comisaría primera de La Matanza que está a cargo de la investigación bajo las instrucciones de la fiscalía de turno.

TE/HB