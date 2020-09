Berni: "Los bonaerenses tienen un Gobierno que va a defender a rajatabla el derecho a la propiedad"

"La inseguridad no se soluciona con un patrullero más o menos, tenemos problemas estructurales, lo más importante es que se puedan articular las tareas de todos los estamentos del Estado que tienen que ver con la seguridad, eso es que lo que vale del plan anunciado ayer, que se ponga la mirada en el tema, que se ponga una piedra fundacional, participativa e integral", afirmó este viernes 5 de septiembre el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, analizando los anuncios hechos 24 horas antes el presidente Alberto Fernández, con una inversión de 38 mil millones para enfrentar la inseguridad.

Sobre el candente tema de las tomas de tierras y usurpaciones que se repiten en numerosos lugares de la provincia de Buenos Aires, el ministro señaló "hay temor a que se ocupen casas en la Costa y otros lugares, les quiero decir a todos los bonaerenses que hay un ministro de Seguridad que va a cuidar por sus derechos a la propiedad privada, que es inviolable".

"Será cuestión de unos días para que las fuerzas federales adapten sus operaciones, pero tenemos que mirar todo, porque tenemos una policía atrasada en inversión tecnológica, atrasada en sus salarios, sin las herramientas necesarias que cualquier policía moderna hoy tiene, y que no ha tenido la capacitación necesaria para una profesionalización acorde a estas épocas", agregó Berni, con su frontalidad habitual, en diálogo con Sábado Tempranísimo, el ciclo que conduce Marcelo Bonelli en Radio Mitre.

"No me gusta usar la palabra miedo, pero la inseguridad es una construcción colectiva, y la policía tiene que responder con más profesionalismo", destacó, señalando que "cuando uno hace la proyección del delito, hoy estamos por debajo del 20% de la media anual, sino que estamos por debajo de lo que estaba proyectado por el impacto de la pandemia"

El enfrentamiento con la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, también fue tema de la entrevista: "Yo no sé si se impuso mi criterio, esto no es una pulseada (con Frederic), a mí el gobernador de la provincia de Buenos Aires me puso a encargarme del problema de la seguridad, siempre dije e hice lo mismo, siempre he opinado de la misma manera, es parte de la transparencia. Yo digo lo que pienso, me pasé toda la vida estudiando las tareas que me han dado..."

"Estuve reunido (esta semana) con la ministra Frederic, pero nunca estuvimos peleados, yo tengo una mirada, una formación, una experiencia previa, conozco las fuerzas federales... Después cada ministro tiene una técnica de gestión, tenemos con Frederic diferentes miradas, este es un Frente con diferentes corrientes ideológicas, pero acá lo que importa es cuidar al ciudadano, y si eso se entiende con pragmatismo, bienvenido sea", agregó Berni.

"Sobre lo que dijo Juan Grabois (llamando a tener empatía con la gente que desesperada apela a las tomas, sin considerarlos delincuentes), Berni ironizó "entonces debemos tener un Código Penal mentiroso", aunque sugirió "discutamos lo que se hace no lo que se dice, y repito que mientras yo sea ministro de seguridad de la provincia el derecho a la propiedad de todos los bonaerenses es inviolable, quiero decirle a toda la gente que está empezando a preocuparse porque tiene una casa en la costa y teme que sea ocupada, les digo que para el gobierno de la Provincia la propiedad privada es inviolable, que sepan que acá hay un ministro que va a cuidar de sus intereses y va a defender a rajatabla el derecho a la propiedad".

"Es erróneo decir que acá falta voluntad de combatir el delito", dijo Berni sobre las usurpaciones, "acá nadie discute que hay un déficit habitacional, nadie discute que hace falta un plan de viviendas, pero nunca la propuesta a un problema puede ser avanzar sobre una definición delictiva".

"Así como la libertad de los presos depende de los jueces, sobre una casa ocupada tiene que definir la justicia la orden de desalojo, pero el artículo 91 les da la posibilidad de ordenar un desalojo en forma inmediata, y si están las ordenes las vamos a cumplir", agregó siempre sobre el candente tema de las tomas de terrenos.

Ya sobre la pandemia, Berni consideró que "no sé si apretan el botón rojo, no quiero pecar de soberbio (con la pandemia), pero todo esto esto ya lo sabíamos, siempre hablabámos del pico y yo decía el pico iba a llegar cuando la sociedad se empezara a normalizar". Asimismo destacó que "el sistema sanitario está dando respuestas, hay que afinar como vamos gestionando la cuarentena, pero el sistema sanitario de la provincia de Buenos Aires está dando respuestas. Lo que hizo el gobernador proyectando la reserva del sistema de salud está mostrando ahora la enorme importancia que tuvo"

"No hace falta ser infectólogo para ver que a mayor circulación habrá mayor contagio, lo que habrá que ver si el sistema de salud de la Ciudad de Buenos Aires podrá dar respuesta...", señaló Berni apuntando a Horacio Rodríguez Larreta, por las fotos y videos que se viralizaron el viernes por la noche mostrando bares repletos de gente en varios lugares de la Ciudad, especialmente en Palermo.

"La provincia de Buenos Aires tiene 20 hospitales más que la Ciudad, pero tiene una superficie inmensamente más grande, entonces no es la cantidad de camas lo que importa, sino que nosotros gestionamos un territorio dos mil veces más grande que la Ciudad", concluyó Berni.

