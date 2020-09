D'Elía cuestionó a Kicillof: "El kirchnerismo no puede hablar de intrusos ilegales"

“Compañero Kicillof, con todo el afecto y el reconocimiento que le tengo: en el conurbano más de dos millones y medio de personas vivimos como lo llama usted en 'intrusiones ilegales'. El kirchnerismo no puede hablar de 'intrusos ilegales'. Eso déjelo para la derecha salvaje”, le dijo este viernes 4 de septiembre Luis D' Elía al gobernador bonaerense sobre sus declaraciones en relación a las tomas de tierras que suceden en la provincia de Buenos Aires.

Ayer, el economista y máximo mandatario del territorio bonaerense se había referido a las tomas de tierras cuando dijo “Sabemos que la provincia tiene un enorme déficit habitacional que no se soluciona con intrusiones ilegales. Las usurpaciones no sólo son ilegales sino que además producen situaciones injustas. El Ministerio de Seguridad viene actuando incansablemente para evitar nuevas tomas”.

El mensaje que emitió Kicillof va en sintonía con la aparente previa disputa entre los líderes de las carteras de Seguridad de Nación y Buenos Aires, Sabina Frederic y Sergio Berni, respectivamente. La funcionaria había planteado previamente que “no es un tema de seguridad; es un tema de déficit habitacional y una presión por el mercado de tierras que evidentemente hay que paliarlo con soluciones que se anticipen al problema”.

Mientras Berni aseguraba que se trata de un delito, el Presidente Alberto Fernández terminó por cerrar la discusión cuando afirmó que es ilegal tomar tierras. Entonces, el discurso se homogeneizó y, tanto en Nación como Provincia, ahora los funcionarios rechazan las tomas. “Nos preocupa que haya estos hechos de usurpación de tierras. Son actos ilegales prohíbidos por la ley”, dijo ayer Frederic.

“Desde el kirchnerismo no podemos hablar de tomas ilegales. Hay que solucionarlas”, afirmó Luis D´ Elía.

Sin embargo, no todos los cuadros del oficialismo están de acuerdo con la postura del Gobierno. Uno de ellos fue el líder de Miles: “Desde el kirchnerismo no podemos hablar de tomas ilegales. Hay que solucionarlas”, afirmó D´ Elía.

Por otro lado, otros referentes del Frente de Todos cuestionaron los dichos de D' Elía. Una de ellas fue Blanca Cantero, Intendente bonaerense de Presidente Perón: “Yo no soy de la derecha salvaje, soy peronista y el peronismo quiere elevar la calidad de vida de la gente, no que todo sea un caos y una anarquía. Soy intendenta de un municipio. Todo el mundo tiene el derecho a que el Estado organice mejor si hay problemas habitacionales. No estoy de acuerdo en que se tenga que intrusar para poder vivir”, dijo la jefa comunal en diálogo radial en El Exprimidor, por AM 550.

“El Gobernador está de acuerdo con nosotros. Hizo declaraciones contundentes”, cerró Cantero.