La Mesa de Enlace volvió a exigir la eliminación de las retenciones y pidió una reunión con Caputo

La Mesa de Enlace, integrada por las principales entidades rurales del país, tomó una decisión que podría marcar un punto de inflexión en la relación entre el Gobierno y el sector agropecuario. Tras una reunión que se extendió por más de tres horas en la sede de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), ubicada en la calle México, los líderes rurales resolvieron solicitar una audiencia con el ministro de Economía, Luis Caputo , y con el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta. El propósito: exponer la crítica situación del sector agropecuario y demandar la eliminación de las retenciones a las exportaciones, una carga que calificaron como insostenible en el contexto actual.

" La urgencia es ya ", afirmó Carlos Castagnani, presidente de CRA, al referirse al complejo escenario que enfrentan los productores. Este "combo explosivo", como lo describió, está conformado por una combinación de factores: la prolongada sequía que afecta las principales regiones productivas, el desplome de los precios internacionales y los Derechos de Exportación (DEX), que erosionan aún más la rentabilidad del agro.

Desde la Mesa de Enlace destacaron que las condiciones climáticas han sido particularmente adversas en los últimos meses. La producción de maíz ha caído en cuatro millones de toneladas debido a la falta de lluvias, el calor extremo y los fuertes vientos que golpearon los cultivos sembrados en octubre. En algunas zonas de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, las precipitaciones de diciembre fueron apenas de 30 mm, muy por debajo del promedio histórico de 110 mm. Este déficit hídrico también ha comenzado a afectar severamente la soja, cuyos rendimientos están comprometidos por las mismas razones.

En paralelo, la presión fiscal y las retenciones actuales complican aún más la ecuación económica de los productores. Andrea Sarnari, presidenta de Federación Agraria Argentina, enfatizó que este esquema tributario constituye un "mal impuesto" que afecta la competitividad del sector. “Hay productores que, de no obtener rentabilidad en la próxima campaña, simplemente no podrán continuar. Esto no es solo una crisis económica, es una cuestión de supervivencia”, advirtió.

Por su parte, Nicolás Pino, titular de la Sociedad Rural Argentina, afirmó que el campo mantiene su compromiso con el desarrollo del país. “Siempre hemos trabajado por el bien común, pero necesitamos señales claras del Gobierno . Un alivio fiscal inmediato no es una opción, es una necesidad urgente para garantizar la continuidad de las actividades agropecuarias”, expresó.

En este contexto, los dirigentes rurales anunciaron que su equipo técnico ya está trabajando en propuestas concretas para llevar a la mesa de diálogo con las autoridades. Según Pino, la Mesa de Enlace busca intercambiar ideas y encontrar soluciones viables que permitan aliviar la carga fiscal sin comprometer la sustentabilidad del sistema agroproductivo.

Sin embargo, no se trata solo de las retenciones. En la reunión también se discutieron temas críticos para el desarrollo del sector, como la mejora en infraestructura logística, desde caminos rurales hasta puertos y ferrocarriles, así como la conectividad en las zonas productivas. La falta de acceso a internet de calidad sigue siendo un obstáculo significativo, tanto para la productividad como para la educación en las comunidades rurales.

Otro tema que generó preocupación entre los dirigentes fue la creciente inseguridad en las zonas rurales. Los ataques a la propiedad, el robo de maquinaria y la falta de respuestas contundentes del Estado han generado un clima de vulnerabilidad entre los productores. En palabras de Lucas Magnano, presidente de Coninagro: “El campo necesita señales claras para que los pequeños y medianos productores puedan seguir adelante. Sin medidas inmediatas, muchos desaparecerán”.

"El momento es ahora", dicen los ruralistas sobre la necesidad de quitar las retenciones.

En relación con las retenciones, Magnano subrayó que la eliminación de este impuesto es una de las demandas más frecuentes que reciben de los productores. Según él, los tiempos se han acelerado debido a la situación climática y la volatilidad de los mercados internacionales, lo que hace urgente una respuesta del Gobierno.

La Mesa de Enlace también se comprometió a buscar una reunión con el Presidente si no obtienen respuestas satisfactorias de los ministros. “Queremos que el Gobierno sea claro sobre hasta dónde puede llegar. Necesitamos saber qué herramientas están dispuestos a utilizar para garantizar que los productores puedan trabajar con rentabilidad”, señaló Sarnari.

Mientras tanto, la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) ha reducido sus estimaciones de cosecha de maíz a 48 millones de toneladas, lo que representa una caída del 8,5% en comparación con la campaña anterior. Este retroceso, combinado con los precios deprimidos de los commodities, deja a los productores en una posición vulnerable, especialmente a aquellos de menor escala.

El reclamo de la Mesa de Enlace no es nuevo, pero las circunstancias actuales le otorgan una urgencia inusual. En su momento, el Presidente había prometido revisar el esquema de retenciones, una promesa que, según los dirigentes rurales, debe convertirse en acción concreta para evitar un colapso en el sector.

Al finalizar la conferencia de prensa, los dirigentes se dirigieron a la Casa Rosada, donde Nicolás Pino, junto con otros representantes de la Sociedad Rural, sostuvo un breve encuentro con el secretario de prensa presidencial. Según trascendió, el objetivo fue reforzar el pedido de diálogo y la necesidad de encontrar soluciones de manera conjunta y en el corto plazo.

Las expectativas ahora se centran en si el Gobierno está dispuesto a tomar medidas decisivas para aliviar la carga fiscal del agro y, de esta manera, garantizar la supervivencia de este sector estratégico para la economía argentina.

