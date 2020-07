La oposición se une y acepta debatir la moratoria impositiva pero con premios a cumplidores

El proyecto oficialista de una amplia moratoria impositiva ya generó un debate interno al corazón de Juntos por el Cambio. ¿Qué posición tomar ante esta iniciativa que generaría alivio a Pymes y empresarios ante la catástrofe económica que causó la pandemia de Coronavirus?

Según apuntaron fuentes parlamentarias a PERFIL por parte del frente opositor hay consenso para intentar introducir cambios al proyecto oficial en dos cuestiones. Por un lado, se pretende incorporar a las obras sociales como parte la moratoria impositiva. Muchas de ellas han tenido que rearmarse producto de la demanda sanitaria que supuso el Covid-19.

El martes pasado, el bloque del Frente de Todos decidió postergar una semana la firma del dictamen del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo. Se abrió así la presente "ventana" de diálogo y negociaciones.

Por otro lado, un tema clave: un premio a aquellos contribuyentes que, a pesar de la crisis económica, pudieron mantenerse al día con sus compromisos fiscales. En ese sentido, en el bloque del PRO que encabeza Cristian Ritondo evalúan alternativas de beneficios, como, por ejemplo, otorgarles crédito fiscal. La letra chica de la propuesta que le llevará Juntos por el Cambio al Frente de Todos la está terminando de elaborar el economista Luciano Laspina.

Por otra parte, ya se debate cómo intentar frenar parte del articulado del proyecto oficialista, en particular lo que refiere a empresas quebradas. En particular, el temor es que sea un artículo armado a medida de Oil Combustibles, de Cristóbal López. La Coalición Cívica fue la primera en advertirlo, pero luego se sumaron tanto el PRO como la UCR.

Otra cuestión tiene que ver con el quórum. El diputado Fernando Iglesias ya adelantó que sería bueno obligar al oficialismo a que junte las 129 voluntades sin la ayuda de Juntos por el Cambio. Las primeras horas de la semana que viene se terminará de definir, pero viene ganando terreno, por ahora, la idea de dar el debate en particular (artículo por artículo) e intentar frenar la cláusula sobre empresas quebradas y, a la vez, intentar llegar a un consenso con las dos propuestas opositoras. “Sería un espanto no dar quórum en algo tan necesario como una moratoria”, advierte una fuente parlamentaria.

Diputados opositores demoran la moratoria: denuncian que es un traje a medida de Cristóbal López

Con el sistema virtual de sesiones, explican en el interbloque, es complicado ingresar y salir del sistema: loguearse y desloguearse. Esto podría provocar problemas en la estrategia política, más aún cuando se discute el quórum.

En diálogo con PERFIL, el diputado larretista Álvaro González planteó: “El tema son los quebrados, es decir, que no sea un traje a medida. Después, nadie puede estar en contra. Por eso un premio al cumplidor es clave”.

Por su lado, Federico Angelini, del PRO, fue más duro: “Una cosa es hacer una moratoria para las Pymes y otra totalmente distinta es que sea a medida de Cristóbal López, que enfrenta procesos judiciales”. En este marco, expresó que “la incorporación de algunos artículos en el actual proyecto nos hace pensar que el objetivo, en realidad, es éste último y no podemos avalar esa impunidad. No existen razones comerciales, fiscales ni legales para ofrecer el beneficio de un plan de pagos extraordinario a quien no cuenta con un flujo de fondos que garantice su cumplimiento en el tiempo, ni con activos que no sean los remanentes en la quiebra”.

Por su lado, una de las vidalistas del bloque, María Luján Rey, se sumó, con dureza, al planteo de Angelini y le dijo a PERFIL: "Moratoria sí, impunidad no. Que quiten los artículos que beneficien a Cristóbal López. La moratoria es necesaria para millones de argentinos que la están pasando mal. Es lamentable que en este contexto aprovechen para hacer una ley a medida de un corrupto".

Moderada, otra de las vidalistas de la bancada del PRO, la legisladora Mercedes Joury, explicó: “Estamos a favor de la moratoria y no le vamos a dar la espalda a millones de personas que se vieron perjudicadas por la Pandemia del Covid-19. Pero también queremos que haya un reconocimiento a los que están al día y con mucho esfuerzo pagaron durante este tiempo”. Y adelantó: “Nuestra postura es la de acompañar el proyecto en general pero no algunos artículos en particular. Estamos a favor de la moratoria pero nunca de la impunidad”.

Desde la UCR, la joven diputada Josefina Mendoza manifestó la postura del centenario partido: “La moratoria es una necesidad en este momento y estamos de acuerdo, de hecho hay proyectos de Juntos por el Cambio al respecto. Con lo que no estamos de acuerdo es con la impunidad y la amnistía de los amigos del poder. Vamos a ver la voluntad del oficialismo de tratar las propuestas si quiere moratoria o amnistía”.

Moratoria universal impositiva: el oficialismo busca dictamen favorable en Diputados

En el mismo sentido, otra de las diputadas jóvenes del interbloque, Camila Crescimbeni (PRO) explicó: “Partimos de entender que la moratoria es una necesidad para los sectores productivos más golpeados por la pandemia, por eso, es muy importante no perjudicar a los cumplidores que con mucho esfuerzo y sacrificio buscan estar al día”.

Por su parte, Adriana Cáceres (PRO) destacó que “este instrumento propone un alivio financiero a las familias, comercios y empresas que están pasando un duro momento desde lo económico a causa de la pandemia.

Finalmente, para Angelini “el foco de esta ley debe ser la reactivación y motorización de aquellos sectores de la población y de la actividad económica que, en estos meses de aislamiento, se vieron imposibilitados de hacerse de ingresos para afrontar sus pagos”.