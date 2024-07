La reacción del mercado a los anuncios: dudas, incertidumbre y escepticismo

El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, dio detalles sobre cómo será la intervención del Gobierno en el mercado del dólar contado con liquidación, con la intención de frenar la escapada de los dólares, sobre todo del paralelo en récord nominal de $ 1.500.

El anuncio también se dio en medio de que se conociera la inflación de junio que fue del 4,6%, una leve aceleración pero que podría seguir por ese sendero. Varias consultoras ya registran un traslado del movimiento del dólar a las góndolas.

El Gobierno con esto endurece la política monetaria, con la idea de controlar la cantidad de dinero. Tras el anuncio del traslado de los pasivos remunerados del BCRA al Tesoro, ahora el equipo económico va a absorber los pesos que tenga que emitir para comprar dólares que liquiden los exportadores.

“A partir de ahora la cantidad de dinero queda igual o se reduce (si el Banco Central vendiera dólares en el MULC). Es decir, si el BCRA comprara dólares en el MULC, la emisión de pesos equivalente será esterilizada con la venta de dólares equivalentes en el mercado de contado con liquidación”, explicó el ministro.

“Esto es una profundización del esquema monetario. En la medida en que el Central inyecte pesos por compra de dólares en el mercado cambiario, efectivamente venderá dólares en el CCL para esterilizar esos pesos. Es decir, la cantidad de pesos ya no crecerá más. Solo se achicará, ya que el país cuenta hoy con superávit fiscal”, agregó el titular del Palacio de Hacienda.

Para María Castiglioni, economista de C&T, “lo que se está buscando es esterilizar de alguna manera esos dólares que compra la autoridad monetaria, los van a revender en el contado con liquidación a través de operaciones para sacar los pesos de circulación”.

De esta manera, el Gobierno busca reducir la brecha, pero sobre todo que haya menos pesos de lo que las personas efectivamente demandan. Que haya menos pesos en la plaza para que no corran contra el dólar en los mercados paralelos.

“Sin duda, si además aumentás la oferta en el contado con liquidación puede ayudar, hay que ver el ritmo, a contener o a bajar el CCL. Y eso arbitra contra el blue. La idea es esa”, agregó la economista de C&T.

“En teoría mencionan que es para mantener constante o limitar la expansión de pesos, pero parece más razonable intuir que esto es para contener la brecha”, dijo a PERFIL Francisco Ritorto, economista de la consultora ACM.

“Tenemos dos opciones, o baja la brecha y uno ‘no la ve’; o la brecha se resiste y continúa la presión cambiaría, por el momento es algo pronto para mí poder determinarlo”, agregó.

Con esto el Gobierno busca ordenar el camino a un proceso para la salida del cepo, tan ansiado por el mercado y que no se sabe si será de manera gradual o repentina. Al respecto, el economista de la consultora Ledesma, Gabriel Caamaño, expresó en redes sociales: “Si anunciás esto y la brecha no comprime, la señal es mala. Si anunciás esto, la brecha comprime y no salís, la señal es mala. Con lo cual, la interpretación optimista es que esto implica una flexibilización en las precondiciones que se plantearon para salir”.

Reacción. De nuevo el Gobierno anuncia medidas económicas tras el cierre de la semana para que el mercado pueda masticar los anuncios de cara a la apertura de la plaza bursátil mañana.

En las últimas semanas, y post sanción de la Ley Bases, el mercado estaba muy ansioso por una salida rápida del cepo. Lo que ocurra en los primeros días dependerá de cómo el sector bursátil lea la medida anunciada por Toto Caputo, que analistas consultados por este medio aseguran que a veces cuesta que puedan entenderla porque es muy técnica. Con el correr de los días se verá el impacto genuino de la política monetaria.

Por su parte, el economista y exsubsecretario de Programación Macroeconómica, Luciano Cohan, sostuvo en redes que “la macroeconomía de los próximos meses entrará en un ‘juego de gallina’. Si el mercado cree que están dispuestos a hacer lo que dicen, el dólar debería estabilizarse y bajar. Si creen que no lo harán o que no podrán sostenerlo, la estabilización se frenará y con ellos las chances de recuperación”.

“Pasaron toda la semana diciendo que la suba del dólar no preocupa, que la brecha volverá a bajar, que la emisión para comprar dólares era buena y el sábado a la mañana salen con una medida que marca todo lo contrario. Eso también genera expectativas, y no buenas precisamente”, comentó Christian Buteler, analista financiero.