Las frases en los chats del bloque Frente PRO y en el de la UCR se comenzaban a multiplicar. La salida de Máximo Kirchner como presidente de la bancada del Frente de Todos, y el posterior anuncio de Germán Martínez como su reemplazo, despertaron un debate interno y, acaso, la chance de abroquelar a Juntos por el Cambio.

En particular, en el bloque que conduce Cristian Ritondo, se sumaron los legisladores a opinar con un denominador común: no quedar atados a la interna del oficialismo y, a la vez, buscar una diagonal que permita avanzar con el acuerdo con el FMI, que será debatido en el Congreso.

Entre otras frases se pudo leer en el Whatsapp del Frente PRO:

“No nos comamos la curva, ellos gobiernan”.

“No vamos a votar con ellos, menos si están partidos”.

“No entremos en su locura”

En el mismo sentido, los radicales, divididos en dos bloques, también alertaban por una crisis interna del Frente de Todos. El primero ya había sido el senador radical Alfredo Cornejo, quien la semana pasada planteó en la mesa nacional de JxC que Cristina Kirchner iba a liderar la oposición al acuerdo con el FMI.

Por ello, por estas horas el debate central es qué estrategia tomar en el recinto cuando llegue al proyecto. Patricia Bullrich expresó ayer que su posición es que el quórum debe generarlo el Frente de Todos, como primera medida.

En ese marco, ya está también instalada en la discusión qué hacer si se divide el oficialismo. Esto formó parte de lo que se debatió en el chat del Frente PRO. “Estamos todos conscientes que no podemos votar una ley del Gobierno si sus diputados no la votan. El problema es que en el FdT hay muchos que casi ni se hablan, es difícil tener interlocutores, no creemos que puedan convivir”, opina ante PERFIL uno de los diputados más relevantes de la bancada de JxC.

Siguiendo esa línea hoy en el frente opositor observan una clara chance que se rompa la bancada oficialista en dos, que trabaje como interbloque – al igual que JxC -. La duda, si eso ocurriera, es qué harían los diputados de Sergio Massa, quien por estas horas trabaja a destajo que no haya una ruptura.

Esta crisis del oficialismo impacta de lleno, además, en el Congreso: ya fueron convocadas las sesiones extraordinarias y también la discusión por las comisiones. “¿Con quién vamos a negociar?”, lanza otro diputado de JxC. Sin comisiones el trabajo parlamentario está prácticamente en cero.

Whatsapp PRO

Por su lado, ante la salida de Máximo, el chat del Frente PRO mostró una buena sintonía sobre las posturas a tomar en el corto plazo.

“El problema lo tienen ellos, no nos apuremos a ver si se lo terminamos arreglando nosotros”, planteó el larretista Álvaro González.

Por su lado, Waldo Wolff les pidió a los legisladores: “no entremos en su locura”. Y usó una metáfora futbolera (acaso a acorde a sus años de arquero de Atlanta, entre otros equipos): “Si la defensa de tu equipo va a menos y la delantera no, es el equipo el que entregó el partido”.

Omar de Marchi, vicepresidente de la Cámara Baja, pidió “esperar algunas horas”. Y ahondó: Tiendo a creer que esto forma parte de una gran estrategia perverso con el objetivo 2023”. Y cerró con su posición sobre la estrategia parlamentaria: “nosotros no podemos acompañar si ellos no acompañan. Esto es básico. No nos comamos la curva”.

Activo, Alberto Asseff dejó su posición también en consonancia a los planteos que se venían dando: “Votar nosotros el acuerdo y la mayoría de ellos votando en contra sería suicidio político”.

Por su parte, Hernán Lombardi fue más escueto pero contundente: “Primero tienen que alinearse todos ellos. Ahí recién empezamos a analizar”.

Quien más se extendió fue el economista Luciano Laspina, uno de las cabezas económicas de JxC. Laspina planteó que el tema es “gravísimo”. Y amplió: “Nos dejan con toda la responsabilidad política a nosotros”. Agregó que era “mejor” que la oposición se mantenga alejada, por ahora, del debate sobre la “letra chica” del acuerdo dado el mapa político.

Ya Laspina, y en particular Ritondo, habían planteado que JxC no acompañaría ningún aumento impositivo que venga con el acuerdo con el FMI.

En ese sentido, el ex ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, tuvo la misma postura que la mayoría de los que se expresaron: “Entiendo que no deberíamos votar un acuerdo q MK vota en contra (sic)”.

“Yo creo lo mismo. El acuerdo fracasó porque Cristina y Máximo le quitaron el apoyo a Alberto que no tiene un voto”, coincidió Graciela Ocaña.