Del sorpresivo Covid a la licencia para viajar a Berlín: secretos de los faltazos de dos diputados del PRO

El 9 de diciembre Álvaro González, diputado del bloque Frente PRO, presentó una nota al presidente de la Cámara, Sergio Massa, donde informaba que se tomaría licencia de su cargo electivo entre el 13 y el 31 de diciembre. Aunque en la nota no da detalles, se trataba de un viaje a Alemania para visitar a su hija, quien se casaba.

Los casos de González y el de la joven Camila Crescimbeni, del mismo bloque, fueron noticia el 21 de diciembre por su ausencia en la sesión en la que el Frente de Todos logró aumentar impuestos. Crescimbeni se tuvo que ausentar porque le dio positivo el hisopado de Covid-19 a minutos de ingresar al recinto.

Quién es Gabriela Brouwer de Koning, la "diputada viajera"

En medio de la revolución política por las ausencias – que se sumaron a la escandalosa ausencia de la radical Gabriela Brouwer de Koning quien se fue a pasear a Miami y Orlando - generó un malestar generalizado en Juntos por el Cambio.

Una de las pocas que salió a defender a ambos es la flamante diputada, Sabrina Ajmechet, quien por Twitter sostuvo:

Estamos frustrados. Pero se la están agarrando con una persona con COVID y con otro que viajó porque se casaba su hija ¡e intentó volver pero no pudo porque ya casi no hay vuelos en este país! Banco a humanos en el Congreso, de esos que se enferman o que les importa su familia.

El maltrato que está sufriendo Camila en redes no tiene ninguna lógica.



Estaba en el congreso, se testeo como todos y dio positivo. El recinto es seguro, por lo que no se la dejó entrar. Y fue JXC, después de más de uno año y medio de experiencia, que dijo: no más virtualidad https://t.co/CMxHHrSnIr