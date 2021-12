Una diputada de Juntos defendió a dos legisladores que no votaron y permitieron que se aprobara Bienes Personales

La polémica por la ajustada votación en la Cámara de Diputados en la sesión en que se aprobaron modificaciones al proyecto de ley de bienes personales sigue generando cuestionamientos en la oposición. Ahora, una legisladora de Juntos por el Cambio salió a defender a dos de los tres diputados que estuvieron ausentes en el recinto y que, debido a no estar en sus bancas, el Frente de Todos pudo aprobar la iniciativa con 127 votos a favor contra 126.

Sabrina Ajmechet, diputada nacional de Juntos por la Ciudad de Buenos Aires –que se sumó al Congreso tras las últimas elecciones– excusó a los diputados Álvaro González y Camila Crescimbeni, de su misma coalición, por no haber estado en sus bancas.

“Estamos frustrados, pero se la están agarrando con una persona con Covid y con otro que viajó porque se casa su hija ¡e intentó volver, pero no pudo, porque ya casi no hay vuelos en este país!”, sostuvo la legisladora, que responde a la presidenta del PRO, Patricia Bullrich. Y agregó: “Banco a humanos en el Congreso, de esos que se enferman o que les importa su familia”.

Estamos frustrados. Pero se la están agarrando con una persona con COVID y con otro que viajó porque se casaba su hija ¡e intentó volver pero no pudo porque ya casi no hay vuelos en este país!



Banco a humanos en el Congreso, de esos que se enferman o que les importa su familia. — Sabrina Ajmechet (@ajmechet) December 22, 2021

Bienes Personales: quiénes son los diputados ausentes de Juntos por el Cambio que permitieron el triunfo oficialista

En el caso de Camila Crescimbeni, llegó al Congreso para formar parte del debate pero debió esperar en la puerta e irse luego de que se le diagnosticara Covid-19. "Hola a todos. Quería contarles que hoy a la mañana con el testeo de protocolo para entrar al recinto, di positivo de COVID-19. Soy asintomática, tengo las dos dosis y estoy aislada esperando el resultado de PCR para confirmar el resultado. Muchas gracias a quienes se preocuparon", escribió la congresista en las redes sociales.

Hola a todos. Quería contarles que hoy a la mañana con el testeo de protocolo para entrar al recinto, di positivo de COVID-19. Soy asintomática, tengo las dos dosis y estoy aislada esperando el resultado de PCR para confirmar el resultado. Muchas gracias a quienes se preocuparon. — Camila Crescimbeni (@camicrescimbeni) December 21, 2021

En tanto, las ausencias de los otros dos legisladores de Juntos fueron por viajes personales. En el caso de Álvaro González, viajó hasta Alemania por el casamiento de su hija, a quien no veía desde hace dos años. De acuerdo a la información del periodista Ezequiel Spillman, el bloque del PRO conocía la decisión del congresista desde hace tiempo.

El tuit de la diputada Ajmechet no pasó inadvertido y, a raíz de varios cuestionamientos de sus seguidores, ella le respondió a un usuario: “¿Estás atacando a una persona que pidió licencia para acompañar a su hija en su casamiento después de dos años de no verla?”, dijo. Y sumó: “Es diputado, sí. Pero es padre. Y pidió licencia antes de que se llamara a esta sesión. E intentó volver antes y no consiguió vuelo. Me parece injusto”.

A otro usuario también le habló sobre el diputado de Pro y le comentó: “¿Es lo mismo pasar las fiestas que estar en el casamiento de tu hija que vive en otro país y no ves hace dos años? Para mí, no lo es. Y no es un dato menor que cuando pidió licencia, esta sesión no estaba llamada. Y que intentó volver cuando se llamó, pero no consiguió vuelo”, agregó sobre el caso de González.

Brouwer de Koning, (izq), González y Criscembeni (der) los tres diputados de la oposición que no estuvieron en el recinto.

La diputada viajera: se fue a Disney con su familia y la oposición perdió por un voto en el Congreso

Sobre Crescimbeni, luego escribió: “El maltrato que está sufriendo Camila en redes no tiene ninguna lógica. Estaba en el congreso, se testeo como todos y dio positivo. El recinto es seguro, por lo que no se la dejó entrar. Y fue JXC, después de más de uno año y medio de experiencia, que dijo: no más virtualidad”, argumentó.

Sin embargo, no se mostró en la misma línea con la situación de Gabriela Brouwer de Koning, la tercera ausente, quien luego de asumir su banca, formó parte del grupo de radicales que se escindieron del bloque encabezado por Mario Negri para formar parte de Evolución Radical, el espacio encabezado por Rodrigo De Loredo.

Sobre el viaje a Estados Unidos de la diputada, Ajmechet le respondió a un usuario: “Ya te contesté que me parece mal alguien que salió del país después de llamada la sesión para irse de vacaciones. Yo no voy a defender esa situación porque creo que está mal y no lo tendría que haber hecho”, sostuvo.

La diputada por Córdoba Gabriela Brouwer de Koning

"El viaje lo sacó en noviembre del 2019, que era para marzo de 2020, seis días antes de la pandemia. Lo cambió para el 16 de diciembre, porque se expiraban el 31. Pero lo volvió a cambiar para votar el presupuesto y hace menos de dos días se puso esta sesión", fue la explicación que dieron en su bloque.

Según pudo saber PERFIL, la diputada decidió viajar tras consultarlo con Emiliano Yacobitti, uno de los encargados de armar el bloque Evolución Radical después de la ruptura con Mario Negri. Sin embargo, el diputado negó esa situación.

