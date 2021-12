Javier Milei rechazó el proyecto de Bienes Personales: "Creemos que es inmoral"

El diputado nacional por La Libertad Avanza, Javier Milei, trazó una analogía sobre la historia de la religión para justificar su voto contra el impuesto a los bienes personales en la Cámara de Diputados este martes 21 de diciembre. Además, sostuvo que se trata de un acto de "tiranía" y pidió que "se deje de perseguir a la gente" con tratos desiguales ante la ley.

Antes de que el oficialismo lograra ganar en una votación disputada de 127 a 126 la aprobación de la modificación a la ley de bienes personales, el congresista que quedó en tercer lugar en las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires cerró su intervención cuestionando la elevación del mínimo no imponible.

"De ninguna manera vamos a acompañar el proyecto que envía el oficialismo porque creemos que es inmoral", expresó Milei luego de que el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, le diera la palabra.

En una exposición que duró casi tres minutos, el libertario cuestionó el proyecto del gobierno y habló de tiranía. "Si bien es cierto que es necesario un ajuste del mínimo no imponible, eso no amerita que se haga una suerte de castigo a 16 mil personas alegando que se benefician a 500 mil. ¿Eso acaso no es tiranía?", deslizó

De inmediato, el legislador trazó la primera analogía con el mundo animal. "¿No es lo mismo que sentar a cuatro lobos y una gallina a que voten a ver qué comen hoy a la noche? Dejen de perseguir a la gente, esto no puede ser así porque implica un trato desigual ante la ley", dijo Milei.

Elevando la temperatura de su discurso con tintes de su particular estilo, el congresista comenzó a comparar la modificación que planteaba la ley con la historia bíblica. De esta manera, sostuvo que "cuando uno revisa el segundo libro del Pentateuco, el libro de Shemot, o para quienes leen desde La Biblia, El Éxodo, se señala que los egipcios, para frenar el avance del pueblo judío, empezaron a ponerles impuestos".

Luego manifestó que "como aún así el pueblo judío seguía evolucionando, lo terminaron esclavizando", lo que culminó con este pueblo yéndose de Egipto. "Caminaron 40 años para salir a la libertad, para salir del yugo opresor del Estado", dijo Milei.

"Y hoy esa situación también la vemos, se van las empresas, se van los jóvenes, todos los que producen se van. Se quedan solamente los que parasitan al sector privado productivo. Por lo tanto, por ser absolutamente inmoral, nosotros no vamos a acompañar este proyecto", cerró el diputado.

Diputados aprobó la modificación de la Ley de Bienes Personales

Este martes 21 de diciembre, la Cámara de Diputados aprobó este martes el proyecto de ley que eleva el mínimo no imponible del impuesto sobre los Bienes Personales. Como el texto sufrió modificaciones, deberá regresar al Senado para ser sancionado. La iniciativa añade dos cláusulas para gravar tributo para aquellos contribuyentes con grandes patrimonios o con bienes en el exterior.

La coalición de Juntos por el Cambio buscaba aprobar la norma como había sido aprobada en la Cámara Alta, pero no logró los apoyos necesarios ya que reunió 125 legisladores, acompañados por el Interbloque Federal y los bloques liberales, y no alcanzó el quórum reglamentario de 129. Finalmente, el bloque del Frente de Todos ingresó para habilitar el inicio de la sesión.

El resultado de la votación fue muy reñido, ya que el proyecto recibió 127 votos a favor para aprobar los cambios del oficialismo y 126 en contra. Tras un planteo del sector opositor, Sergio Massa, presidente de la Cámara Baja, llamó a votar nuevamente: primero se amplió el resultado oficialista (128 a 125) pero el diputado Gerardo Milman, del Pro, corrigió su voto y regresó al inicial: 127 a 126.

El oficialismo logró alivio fiscal en Bienes Personales

Según las modificaciones realizadas por el Frente de Todos, si el proyecto se aprueba en el Congreso el mínimo no imponible subiría de $2 millones a $6 millones, como el presentado por exsenador justicialista Carlos Caserio, y su actualización anual automática será de acuerdo a la inflación. También se elevaría de $18 a $30 millones el valor de la vivienda que estará exenta del impuesto.

Sobre esa base se aplicaría una alícuota que pasará del 1,25% al 1,5% a los patrimonios de más de $100 millones y otra alícuota del 2,25% sobre los bienes en el exterior. Además, prevé una actualización anual y automática mediante el Índice de Precios al Consumidor Nivel General (IPC) del mínimo no imponible vigente para el conjunto de los bienes y para los tramos de la escala de alícuotas.

