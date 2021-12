Massa le contestó a Larreta con la Constitución: "Cumplo con mi responsabilidad institucional"

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, volvió a cuestionar a la oposición después de que varios dirigentes criticaran el informe que realizó tras el rechazo al Presupuesto 2022, donde señaló que la decisión traerá efectos negativos en la transferencia de recursos a las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y los municipios.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el líder del Frente Renovador contestó a las palabras del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien había dicho que "se está amenazando a las provincias con que van a tener menos fondo" y que el oficialismo "no muestra vocación de dialogo". "Tal vez no se entienda o no saben cómo funciona el Presupuesto", comenzó diciendo Massa.

Horacio Rodríguez Larreta: "Lo último que el país necesita es seguir con amenazas o agravios como hizo Máximo Kirchner"

"Les reitero sin ninguna consideración el primero de los cuatro informes que surgen como resultado del rechazo al Presupuesto", añadió en su publicación.

"No lo hago de gusto, sólo cumplo con mi responsabilidad institucional de informar con base en el funcionamiento de la Ley de Coparticipación Federal que se sustenta en la Constitución Nacional", completó en el posteo que incluye el mencionado documento.

"No lo hago de gusto, solo cumplo con mi responsabilidad institucional de informar con base en el funcionamiento de la Ley de Coparticipación Federal que se sustenta en la Constitución Nacional."

Según había comunicado el propio titular de la Cámara Baja, el rechazo del proyecto impulsado por el gobierno nacional llevaría a muchas provincias y legislaturas municipales a ajustar sus presupuestos para adecuar los recursos coparticipables que reciben. Sobre esta línea, adelantó que enviaría a cada gobernador de manera individual el informe para que tomen las decisiones correspondientes.

"Son ellos y ellas quienes deberán definir si rehacen sus presupuestos o si recortan gastos por la caída de recursos para cada provincia", había manifestado.

Acorde a lo informado, se prevé que por la reducción de fondos coparticipables, se perderían en total más de $ 180 mil millones, monto que incluye una disminución de la recaudación por bienes personales de $76.312 millones y del impuesto a las ganancias de $ 104.254 millones a nivel nacional.