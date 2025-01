El líder social Juan Grabois salió a cruzar a Javier Milei luego de que el Presidente de la Nación realizara una serie de fuertes expresiones contra la dirigencia popular y progresista en medio de su defensa al magnate Elon Musk, que fue acusado de hacer un supuesto saludo nazi. Fue cuando el mandatario aseguró que a “los zurdos” los iba a ir “a buscar hasta el último rincón del planeta” que el referente del Frente Patria Grande le señaló que "nadie lo votó para tirano".

"Nazi, las pelotas. Elon Musk debe ser uno de los hombres más importantes de la Historia, que esta empujando el progreso humano a ritmos vertiginosos, y siempre ha defendido la libertad en su forma mas pura, para todos", había publicado el fundador de La Libertad Avanza (LLA) a través de un mensaje en la red social X. En ese sentido, sostuvo que "toda la progresía internacional se monta sobre el inocente gesto" que había realizado el funcionario de la gestión del presidente estadounidense Donald Trump, para atacarlo.

Javier Milei salió desaforado a defender a Elon Musk: "Nazi, las pelotas"

“Elon no está solo. Los que luchamos por la libertad ya no estamos solos. Somos millones. Y ahora también recuperamos la ‘tierra de la libertad’, que estaba en sus manos, gracias a nuestro querido Donald Trump. No solo no les tenemos miedo. Sino que los vamos a ir a buscar hasta el último rincón del planeta en defensa de la Libertad. Zurdos hijos de putas tiemblen. La libertad avanza”, agregó en su posteo.

Utilizando la misma virulencia verbal, Grabois no tardó en salir a contestarle mediante la misma plataforma. "Tus amigos son nazis, vos sos un monito arrastrado que se excita por cada maní que le tira la raza aria y la casta trillonaria", comenzó diciendo el ex precandidato presidencial de Unión por la Patria.

"¿Qué decís? ¿Que nos van a venir a buscar? Nosotros no estaríamos temblando, 'facho hijo de puta'", continuó el fundador del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), intercambiando insulto por insulto.

Por otro lado, el dirigente social le advirtió por el autoritarismo que consideró a partir de las expresiones que el Presidente utilizó en el mensaje. "Cuidadito, porque nadie te votó para tirano, cada acción inconstitucional tuya o de tus ministros o de tu brazo armado va anotándose en la memoria", planteó.

"A todo Benito le llega su Loreto", añadió en referencia al derrocamiento del dictador italiano Benito Mussolini, que fue fusilado y su cuerpo colgado en la Plaza de Loreto. "Viva Perón, Evita y el Che. Viva la Patria Grande y la Justicia Social", concluyó Grabois en su publicación.

El gesto de Elon Musk

La intención de Milei fue defender a Musk luego de que sus detractores lo acusaran de nazi en el marco de la asunción de Trump, ya que al hablar desde el Capital One Center de Washington el dueño de X y Tesla se tocó el pecho y después elevó su brazo derecho recto hacia arriba, en lo que pareció un gesto similar con el saludo asociado al nazismo.

Los dichos del libertario causaron un gran revuelo y el dirigente de Patria Grande no fue el único en salir a contestarle. El secretario general de la CTA, Hugo “Cachorro” Godoy, comentó que las palabras utilizadas por el presidente argentino "reafirma lo que denunciamos y cuestionamos sobre las formas y métodos neofacistas del gobierno nacional".

"El violento discurso, su actitud agresora y las amenazas del Presidente no solo a quienes somos de izquierda, sino a las millones de personas que pensamos diferente, es nazismo explícito, que tiene como único fin defender a los más ricos de la sociedad argentina y del mundo, en detrimento de las mayorías populares“, sostuvo el sindicalista.

El ex ministro de Defensa y ex candidato a vicepresidente, Agustín Rossi, dijo: “Primero el discurso de Trump, después el saludo de Musk y ahora el posteo de Milei. Podrán insultar, agraviar, estigmatizar, perseguir, pero no podrán lograr que sigamos defendiendo a la democracia, a las diversidades sexuales, a la justicia social, a la soberanía, a la vocación de construir una sociedad más solidaria, inclusiva y más humana", puntualizó el referente peronista.

Por su parte, Maximiliano Ferraro, jefe de bloque de la Coalición Cívica (CC) en Diputados,expresó: "La violencia y el odio jamás construyen una Nación. El respeto a las ideas y a las diferencias es el pilar fundamental de toda república que aspire a ser libre, democrática y plural. Es inadmisible y profundamente preocupante la diatriba verbal del Presidente. ¿Vamos a seguir normalizándola? ¿Vamos a seguir convalidando la banalización de una conversación pública tan vulgar y violenta?“.

