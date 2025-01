El mensaje de Juan Grabois a funcionarios del Gobierno: "Los vamos a hacer correr"

El dirigente del Frente Patria Grande, Juan Grabois, presentó su último libro "Argentina humana: Teoría y práctica para la justicia social en el siglo XXI", en Mar del Plata. En un fuerte discurso político llamó “a derrotar a los que deshumanizan a nuestro pueblo, a Montenegro, a Bullrich, a Milei, a (Luis) Caputo, a (Federico) Sturzenegger y a toda esa banda de hijos de puta, que los vamos a hacer correr”.

“Para combatir a este gobierno deshumanizante hay que enfrentarse a Milei con frontalidad. El capitalismo está llevando a la destrucción de la humanidad. Perón y Evita siempre fueron anticapitalistas, y nosotros también lo somos”, declaró.

Durante la presentación, el dirigente social apuntó también a otros funcionarios, como el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, por "representar un modelo que tiene como principal rasgo a la crueldad". Sin distinciones, apuntó al oficialismo por igual y disparó: “No hay que dejarles pasar una. El combate contra la cultura del descarte no es con buenos modales”.

El banner con el que Grabois convocó al lanzamiento de su libro

En este sentido, reivindicó a las figuras del movimiento y, en la misma línea de crítica hacia Montenegro, remarcó su mal accionar para con la gente en situación de calle: “Imagínate lo que hubiera hecho Evita por esa gente que estaba al costado del camino, no hubiese especulado. Se lo pido a la militancia y a todo el campo popular, hay que combatir frontalmente y no dejar pasar una, contra la cultura del descarte. Ese combate no es con buenos modales”.

Estos dichos de Grabois apuntan directamente a un mensaje posteado en la red social X por Montenegro en noviembre del 2024. En él, el funcionario criticaba a la por entonces legisladora del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, quien lo tildó de "basura" por el operativo para desalojar a personas en situación de calle.

En su descargo, Montenegro le había dicho que "se trataba de gente llevada a Mar del Plata para instalarlos, hacer piquetes y acampes", además de ser violentos con los vecinos. En el mismo sentido, calificó tanto a Bregman como a Grabois de mafiosos.

El posteo de Montenegro al que hacen referencia los dichos de Grabois

La respuesta de Montenegro: "Sólo servís para pedir"

Tras las críticas del dirigente social, el intendente marplatense salió a responder mediante sus redes sociales. Allí, expresó: "SALVAJE FUE EL APRIETE durante décadas a la gente que quiere estacionar su auto en la vía pública para ir a cenar, para ir a la playa a tomarse un licuado. A los jóvenes que quieren divertirse a la noche. A los que mueven la economía de esta ciudad que tiene más del 90% de trabajo privado".

En el mismo posteo, señaló que Grabois sólo se dedica a generar inestabilidad: "Tu lógica es el apriete, tirar piedras, exigir planes. Pedir pedir y pedir. A los trapitos y fisuras que ranchan en cajeros y amedrentan a los trabajadores que quieren retirar plata a cualquier hora del día: En Mar del Plata NO", cerró.

