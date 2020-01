Lanata y el "tribunal ético" contra el lawfare: "Si todo sigue como hoy, van a avanzar"

El periodista Jorge Lanata se refirió este jueves a la creación del “tribunal ético contra el lawfare” propuesto por diferentes abogados de la izquierda que le pedirán explicaciones por sus investigaciones periodísticas referidas a la corrupción. “Yo nunca voy a darles una mano para negar algo que es verdad”, dijo Lanata, quien sin embargo reconoce que “si todo sigue como hoy, ellos van a avanzar”.

Como publicó PERFIL el 14 de enero, este "tribunal” pretende analizar y dictar sentencia sobre procesos judiciales que involucran a políticos como Cristina Fernández de Kirchner, Lula Da Silva y Julio De Vido, entre otros. Al frente del mismo estará el consitucionalista argentino Eduardo Barcesat y dentro del tribunal que realizará las investigaciones, el exjuez Baltasar Garzón.

Jorge Lanata es una de las personas que serían “investigadas” por ese tribunal, junto al juez Claudio Bonadio y los periodistas Daniel Santoro y Luis Majul. “El periodismo hegemónico será requerido para que preste su declaración porque buena parte transcurrió bajo el relato”, explicó Barcesat en diálogo con PERFIL.

Para Lanata, estos abogados pretenden utilizar “métodos de la dictadura”. “A ellos la democracia no les alcanza, necesitan crear un nuevo sistema de gobierno, evidentemente”, respondió Lanata en una entrevista en Todo Noticias este jueves. “La democracia no les alcanza porque aún no lograron dominar a todos los tribunales”. “Necesitan crear otro sistema de gobierno que no es el que tenemos, donde habría un tribunal de ética. Para ellos es más importante convencer que gobernar”.

“Yo nunca voy a darles una mano para negar algo que es verdad”, aseguró Lanata. “Todos saben que nosotros estamos siempre en la mira y nos da preocupación equivocarnos, así lo que hacemos, lo hacemos seguros. Bonadío consiguió toneladas de pruebas, ¿cómo van a hacer con los tipos que dicen ‘yo pagué’?” “Ellos no quieren un indulto para Cristina, porque sería reconocer que es culpable”, afirmó.

Lanata analiza que “lo que está pasando, con la manipulación de jueces y causas, es grave”. “Estamos preocupados por el dólar tarjeta, pero no es lo importante si pensamos en el país para los próximos 20 años”, agregó. “El supuesto tribunal me preocupa un pomo, pero tenemos una oposición casi desarmada que no logra acuerdos mínimos sobre cosas críticas, y no hay un liderazgo opositor”. Finalmente, se pregunta´: ¿Cómo haces para combatirlo? Con movilización, opinión política todo el tiempo, y eso tampoco está pasando. ¿Pueden avanzar? Si todo sigue como hoy, van a avanzar”.

Según Barcesat, este “tribunal ético” se dedicará a “recoger testimonios, documentación, analizar causas, entrevistar a los detenidos y luego emitir sentencia ética y darla a conocer”. “Los tribunales éticos han desempeñado un papel muy importante en la historia social contemporánea para denunciar crímenes de guerra, genocidios, desapariciones forzadas, torturas y toda suerte de atrocidades perpetradas en beneficio de los poderes concentrados”, explicó el abogado en PERFIL.

