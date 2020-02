Madres de Plaza de Mayo llamaron "negacionista" a Alberto Fernández y él quiere verlas cara a cara

El presidente Alberto Fernández recibirá esta semana a los organismos de Derechos Humanos, luego de la polémica que se desató por su pedido de "dar vuelta la página" en el distancimiento entre la sociedad civil y las Fuerzas Armadas. La convocatoria fue confirmada por la presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Nora Cortiñas, quien calificó al Presidente de "negacionista" aunque, después de la invitación, aclaró que con el pedido de disculpas "ya está arreglado".

"Esta semana tenemos una entrevista y vamos a charlar largo y tendido, seguramente", sostuvo Cortiñas en diálogo con FM Delta, quien analizó que "quizás son apuros" los que llevaron al jefe de Estado a realizar las polémicas declaraciones durante un acto en el predio militar de Campo de Mayo.

"Acá nadie borra la historia, el horror que vivimos, que hay 500 o 600 jóvenes que no conocen su verdadera identidad, es un camino doloroso que no podemos darlo por terminado, la búsqueda, la exigencia total de que no quede ningún genocida en la impunidad. Me dolió, nos dolió. Fue muy doloroso escuchar eso. Acá actuaron las Fuerzas Armadas y no se puede dar vuelta la página fácilmente ante el horror que vivimos", agregó.

Alberto, a los organismos de DD.HH.: "Que un error mío no nos divida"

El pasado viernes Fernández había encabezado un acto en Campo de Mayo para despedir a un contingente que partía hacia Chipre para formar parte de una misión de paz de las Naciones Unidas y, en ese marco, había afirmado: "Toda la Argentina debe dar vuelta una página, que nos distanció mucho tiempo por la inconducta de algunos".

Esas declaraciones no cayeron bien en los organismos de derechos humanos, que salieron a cuestionarlo. Incluso Cortiñas lo había acusado de "negacionista": "Lamento y rechazo totalmente todas las expresiones del presidente. No tenía ninguna necesidad de expresarse así por obligación. Por eso pienso que es un negacionista, y lo lamento mucho".

Ante las críticas recibidas, el Presidente argentino pidió disculpas al considerar que "hirió la sensibilidad de las víctimas". "Nunca quise causar en las víctimas el más mínimo dolor. Saben que en mi sólo cuentan con alguien que siempre las va a acompañar en la búsqueda de la verdad y en la imposición de la Justicia sobre los culpables", dijo Fernández.

"Que un error mío no nos divida. Que nadie dude en qué lugar estoy parado. Que nadie crea que niego el horror vivido. Como siempre, debemos estar unidos para que el 'nunca más' que pregonamos sea 'nunca más' en Argentina", agregó.

DR / DS