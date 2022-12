La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner habló en vivo momentos después de recibir una pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta. Una de las frases más resonantes de su exposición tuvo lugar sobre el final, cuando habló de su futuro político y adelantó que no será candidata. "Mi nombre no va a estar en ninguna boleta. Termino el 10 de diciembre de 2023".

"Esto no es ni Lawfare ni partido judicial. Esto es un Estado paralelo y mafia judicial", expresó la líder del peronismo, quien enfrentaba un pedido de 12 años de cárcel por asociación ilícita (por este delito resultó absuelta) y defraudación por parte de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola en la causa sobre redireccionamiento de las obras de Vialidad en Santa Cruz a favor del empresario Lázaro Báez.

La presidenta del Senado profundizó sobre las filtraciones de los chats entre jueces, funcionarios y empresarios de medios y analizó: “La confirmación de un sistema paraestatal donde se dice sobre la vida, el patrimonio y la libertad del conjunto de los argentinos y que está por afuera de los resultados electorales lo vimos este fin de semana cuando se filtró la noticia de un viaje secreto de jueces y fiscales de renombre a Lago Escondido financiado supuestamente por un multimedio”.

— "Como me habrán escuchado durante los alegatos, probé absolutamente que, de acuerdo a la Constitución, yo no tengo el manejo de la leyes que son aprobadas por diputados y senadores. Dicen que el delito lo cometí a través de la sanción de leyes. Yo no legislo, para eso están los diputados y los senadores. Y el Presidente de la República tampoco administra ni ejecuta el presupuesto".

–"El poder económico y mediático controla en una suerte de Estado paralelo y coarta. Es un sistema disciplinador de la dirigencia política argentina. No a los que piensan como ellos, los de Juntos por el Cambio. Hablo de nosotros, del peronismo, de los que tenemos un compromiso con los derechos de la gente. Me condenan porque condenan un modelo económico. La condena real que dan es la inhabilitación perpetua a acceder a cargos públicos".

–"El Poder Judicial de Argentina actúa en articulación con los grandes medios. Es el sistema que me condena a mí, que no va a tolerar que alguien no haga lo que ellos dicen".

— “En el avión iban todos juntos a Lago Escondido, casi como hacer una junta. La junta de Lago Escondido, así había juntas militares en una etapa muy oscura de nuestro país, ahora también hay juntas en nuestro país que gobiernan y deciden sobre todos los estamentos".

— "En ese viaje privado está todo el fuero federal, penal, económico, contencioso y administrativo".

— “Yo no soy mascota. Nunca voy a ser mascota del poder. Como dice esa canción del Indio Solari: 'mover la patita, hacerse la muertita'. Así me den no 6 años, 20 años, no voy a ser mascota de ellos".

— "No voy a someter a la fuerza política que me dio el honor de ser presidenta dos veces y vicepresidenta una a que la maltraten en periodo electoral con una candidata 'condenada, con inhabilitación perpetua'".

— ¿A mí, administración fraudulenta por el Estado? ¿Y a estos, los amarillos, que nos dejaron 45 millones de dólares de deuda con el Fondo Monetario Internacional, que se pasean en aviones de Clarín? Bueno, no voy a ser candidata. Una muy buena noticia para usted, Magnetto".

— "No voy a ser candidata. El 10 de diciembre de 2023 no voy a tener fueros, va a poder dar la orden a sus esbirros de que me metan presa, pero mascota jamás".

–"No voy a ser candidata a nada. Termino el 10 de diciembre y me vuelvo, como en 2015, a mi casa. Eso si a algunos Caputos de la vida no se les ocurre financiar bandas marginales y antes del 10 de diciembre de 2023 me peguen un tiro, que es lo que quiere: presa o muerta".

— "Mi nombre no va a estar en ninguna boleta. Termino el 10 de diciembre y me vuelvo a la misma casa de donde salí un 25 de mayo de 2003 para acompañar a mi compañero".