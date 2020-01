Ley Impositiva bonaerense: la trama de la negociación por las operadoras de cable

por Anabella Gonzalez

Entre cruces y negociaciones que duraron semanas, Axel Kicillof logró aprobar la Ley Impositiva 2020, pero anunció sin vueltas que las modificaciones que Juntos por el Cambio introdujo perjudican a la recaudación de la provincia de Buenos Aires, y no favorecen a la clase media sino a sectores "concentrados".

Entre los puntos que fueron motivo de discusión y que Juntos por el Cambio pudo torcer a su favor, estuvo la reducción de la tasa de ingresos brutos para los operadores de cable. En el proyecto se proponía una suba del 3%, y finalmente se aprobó sin ese incremento.

Maximiliano Abad, jefe del bloque de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados bonaerense, sostuvo: “El ingreso bruto de los cables pretendían llevarlo a 3%. Eso se traslada a la tarifa del servicio, lo que hace es que muchas familias de la provincia de Buenos Aires, que el único entretenimiento que tienen es la televisión por cable, vean un aumento en su tarifa y mermada su capacidad adquisitiva”, argumentó en diálogo con PERFIL.

Para Abad, que apunten a Juntos por el Cambio por no priorizar a la clase media es equivocado. “Buscamos que todo lo que impacte en el consumidor no se vean afectadas. Se apunta como si fuera a favor de una empresa en particular, pero hay un montón de empresas, de cableados regionales. Quisieron construir algo ideológico”, dijo consultado por quienes mencionaron al Grupo Clarín como uno de los beneficiados por la modificación del proyecto.

Axel Kicillof: "La oposición nos sacó recursos y benefició a determinados sectores"

No obstante, Facundo Tignanelli, presidente del bloque del Frente de Todos en la provincia, argumentó que nada en el proyecto indica que el costo de una suba en ingresos brutos pasaría necesariamente a la tarifa de los consumidores. “La empresa lo puede absorber y perder un punto de rentabilidad. Con la concepción que tiene cambiemos de las cosas, claramente si hay una suba, lo pagan los que menos tienen”, sentenció en conversación con este medio.

Con este cambio en el proyecto respecto a las cableoperadoras, la pérdida de posibilidad de recaudación de la provincia de Buenos Aires es de 600 millones, incluidos en el total de 10 mil millones que no se recaudarán con los cambios que introdujeron, detalló el dirigente del Frente de Todos.

El diputado bonaerense señaló además que, en beneficio a las compañías operadoras de cable del interior, cuando plantearon la reducción del 3% como modificación en el Senado propusieron encontrar una progresividad: “Planteamos que quienes más cantidad de abonados tienen paguen más impuesto, y los que menos sigan pagando el impuesto como hasta ahora. Quien más abonados tiene es el Grupo Clarín. Lo rechazaron y pidieron eximir a todos”, argumentó Tignanelli a PERFIL.

Otro de los ejes de la negociación fue el impuesto inmobiliario: el proyecto del oficialismo planteaba un incremento del 75% para 2.600.000 propietarios, y en las modificaciones se redujo a 600.000. Axel Kicillof declaró ante la prensa que con este cambio “se beneficiaron a determinados sectores que podrían haber hecho ese esfuerzo”.

Nos acusaron de querer hacer un "impuestazo", nos acusaron de perjudicar a los sectores medios, nos acusaron de no buscar el consenso. Pero ahora vemos que la cuestión era otra: defender a sectores corporativos, concentrados y a las grandes fortunas. — Axel Kicillof (@Kicillofok) January 9, 2020

“En el impuesto inmobiliario urbano estableció un descuento mayor por pago en una cuota para el segmento de los más grandes propietarios. Redujo la tasa de ingresos brutos para los operadores de cable, para los importadores y exportadores”, manifestó el Gobernador.

Abad inisitió en cambio que la modificación propuesta y aprobada sacó a dos millones de propietarios de la provincia de la “mayor carga fiscal inmobiliaria es trabajar por la clase media - media baja, y se evitó que se aplique ese impuestazo”. “2.600.000 cuentas es el 45% de los bonaerenses. Si ese porcentaje, como dice el gobernador, son ricos, estamos viviendo en una provincia totalmente diferente”, analizó el jefe de la bancada opositora.

Tignanelli se mostró en desacuerdo y expuso que en términos nominales “el aumento al 94% de ese universo no le significaba más de 5000 pesos en el año sobre el impuesto”. “Hay un 6% al que si le implicaba mucho más, pero que precisamente se calculaba por el valor fiscal de la propiedad. Pasó de 2.600.000 a 1.000.000 en el proyecto que entra por Diputados, y en el Senado lo vuelven a modificar para bajarlo a 600.000. Claramente están defendiendo al sector que ellos representan”, dijo.

Pese a las discrepancias, el jefe del bloque de Juntos por el Cambio opinó que “salió una mejor ley”, aunque aclaró: “No la ley ideal a la que hubiéramos aspirado”, aseguró a PERFIL. Para Tignanelli, la oposición “no tuvo nivel de síntesis hacia adentro de su fuerza política”. “Empezamos negociando con la exgobernadora, y terminamos negociando con algunos intendentes, hubo 15 interlocutores”, criticó el diputado del Frente de Todos.

A.G./ EA