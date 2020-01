Axel Kicillof: "La oposición nos sacó recursos y benefició a determinados sectores"

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se mostró aliviado con la aprobación de la Ley Impositiva que se aprobó el miércoles 8 de enero tras una tensa negociación, aunque no está conforme: apuntó a que la oposición logró modificaciones en el proyecto “que benefician sus intereses” y reclamó que la calificaran como un “impuestazo” siendo que -según dijo- si se aprobaba sin cambios “recaudábamos lo mismo que Vidal”.

"La oposición nos sacó recursos y benefició a determinados sectores, que son los que tienen propiedades más grandes", apuntó el mandatario provincial este jueves ante la prensa.

“Se perdieron recursos, yo creo que no era conveniente. Se beneficiaron a determinados sectores que podrían haber hecho ese esfuerzo. Le pusieron un descuento mayor a las propiedades más caras, yo digo que no hacía falta y que votaron en favor de sus intereses”, aclaró el gobernador bonaerense en relación a las 600 mil propiedades valuadas en más de 1,7 millones de pesos, que tendrán la posibilidad de abonar el impuesto inmobiliario en un pago con un descuento del 25%, lo que llevará el aumento al orden del 50%, en línea con el aumento inflacionario del año pasado.

Para Kicillof, "la idea fue mantener ajustado y actualizado (los impuestos Inmobiliario Urbano y Rural) a la inflación del año pasado, que no es culpa nuestra que haya sido del 55%". Respecto de los intereses de los legisladores de la oposición, expresó: “Que ellos como fuerza política representen esos intereses, a los grandes importadores, está bien. Lo que pasa es que tenemos otras urgencias”, expuso.

El Senado bonaerense aprobó con cambios la Ley Impositiva de Kicillof

Si bien criticó en varias oportunidades a los legisladores de la oposición, aclaró que no es enojo. “No me enojo, es una discusión política. Me parece que disfrazar esto de un impuestazo, cuando si salía como lo mandábamos recaudábamos lo mismo que Vidal, fue una maniobra política. Quedó demostrado que no era un problema para los sectores medios”, reiteró.

Consultado por si los números actuales son suficientes para administrar la Provincia, señaló que no, y que “estamos con los mismos recursos que el año pasado”. “El año pasado dejaron 50 mil millones de pesos de déficit entre primario y financiero, sobre todo la mayor carga son más de 150 mil millones de pesos que hay que pagar de intereses y vencimientos de deuda por la política de endeudamiento”, manifestó.

En esa línea, sobre el endeudamiento bonaerense, detalló que hay “11 mil millones de deuda en dólares y 9 mil millones de los que vamos a tener vencimiento en 4 años”. “Está mal hecho eso. Ya hemos llamado a los acreedores”, aseguró.

Kicillof insistió en que de ahora en más hay que reactivar el consumo, y adelantó que el viernes 10 de enero se estará lanzando el plan para este verano en San Bernardo.

A.G./ EA