Lilia Lemoine aseguró que gestionó entregas de alimentos de Capital Humano: el cruce áspero con Natalia Zaracho

La diputada de La Libertad Avanza (LLA) Lilia Lemoine aseguró este martes que gestionó entregas de alimentos a los comedores populares con la ayuda de una ONG y tuvo fuertes cruces en Diputados ante la ausencia de Sandra Pettovello.

Lemoine se manifestó de esa manera en respuesta a las quejas por la nueva ausencia de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, a la reunión de la Comisión de Acción Social y Salud Pública en Diputados, donde debía responder preguntas sobre la distribución de alimentos a comedores.

En ese marco, la legisladora libertaria afirmó que ella misma hizo gestiones para distribuir alimentos a los comedores con la ayuda de una ONG y subrayó que esta labor no se realiza en nombre de La Libertad Avanza para evitar que los acusen de llevarla a cabo por fines propagandísticos.

"Porque tengo presencia mediática pedí que por favor, si había comedores que no estuvieran recibiendo los alimentos, se contactaran conmigo y, efectivamente, se contactó conmigo una organización no gubernamental, que ayuda a 400 comedores", dijo.

"Mi despacho se dirigió, habló con la gente, presentaron los papeles y nos solicitaron el PNUD. Nosotros hablamos con Capital Humano y en menos de 24 horas el PNUD (Naciones Unidas para el Desarrollo) fue otorgado", siguió

Asimismo, comentó: "A quienes conozcan comedores que necesiten ayuda, no tengo ningún problema en recibirlos y hablar con quien tenga que hablar. Nosotros no lo entregamos como La Libertad Avanza, no lo promocionamos, no voy a decir quiénes son tampoco".

Inmediatamente, la oposición salió al cruce. La diputada de Unión por la Patria, Paula Penacca, manifestó: "Lo bondadosa que se ha mostrado aquí la diputada puede conmovernos pero no resuelve los problemas de la Argentina, no resuelve los problemas de un ministerio que tiene toneladas de comida en un ministerio pudriéndose".

Y la desafió con ironía: "Podría ocupar el ministerio porque la ministra Pettovello no pudo ordenar ninguna auditoría sobre ningún comedor y tiene la comida pudriéndose".

"Podemos armar una fila del hambre en la puerta del despacho de Lemonie pero planteaba que recibió a una asociación civil que administraba o generaba la posibilidad de que 400 comedores le brindaran alimentos a las personas. En 24 horas solamente parece que pudo analizar, recorrer y corroborar que 400 comedores efectivamente hicieran eso y otorgarles no sabemos cómo, porque no es la competencia de los diputados, disponer de fondos de organismos internacionales para que esa asociación estuviera financiada por el Estado nacional y pudiera seguir ejerciendo esa tarea".

En tanto, luego de una escaramuza verbal con la diputada nacional Natalia Zaracho (UxP), aseguró que en la próxima manifestación va a ponerse entre la policía y los manifestantes para demostrar que sería agredida por violentos.

“Está probado que cuando se entrega comida a las organizaciones sociales, termina siendo vendida. La intención es que la ayuda le llegue directamente a las personas sin intermediario. Hemos realizado muchas denuncias por la venta ilegal de alimentos que deberían estar destinados a comedores sociales”, señaló Lemoine.

"De haber alimentos allí, como las miles de toneladas de yerba, puede que contengan una bacteria que no la hacen apta para el consumo humano. Creo que si el Ministerio de Capital Humano reparte esos alimentos, pueden causar un serio daño a la población. Lo mejor sería que los analizaran. El Gobierno sí tiene la intención de que los que más lo necesitan reciban lo que tienen que recibir”, dijo.

En esa línea, siguió: "Si hay comedores que necesitan alimentos, yo puedo hacerme cargo y con gusto de recibir sus peticiones. Seguramente el Ministerio de Capital Humano se hará cargo de que esa ayuda llegue. La finalidad a largo plazo". En ese momento, Zaracho intervino y sonrió, lo que generó el enojo de Lemoine.

“Yo no me reiría Zaracho. No me reiría teniendo un intendente que es un violador”, señaló la libertaria en referencia a la acusación contra el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza.

“Denuncialo”, fue la respuesta de Zaracho, a lo que Lemoine retrucó: “Ya está denunciado, Zaracho”. El titular de la comisión, Pablo Yedlin (UCR), les pidió a ambas que no dialoguen entre ellas, pero Lemoine siguió: "Perdón. Disculpas presidente. Pero me causa gracia que te rías porque no le pasó a una sola mujer. Es muy grave".

“No soy de La Matanza aparte”, argumentó Zaracho y se sonrió nuevamente. "Perfecto, está bien. que te rías. Está bien que seas feliz. Estamos hablando de cosas muy graves acá", concluyó Lemoine.

Lemoine sobre la represión en el Congreso

Además, Lemoine se refirió a las denuncias de represión y detenciones arbitrarias durante las protestas en torno al Congreso mientras se debatía la Ley Bases. "Represión suena a militares, a desaparecidos", dijo la diputada.

Y agregó: "No se reprime cuando hay una protesta pacífica. Se debe detener a las personas que destruyen la propiedad privada, lo hayan hecho en el lugar o hayan caminado 10 cuadras".

