Un llamado de Ritondo develó la falta de acuerdo de Juntos por el Cambio en el Congreso

La Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público Fiscal de la Nación ya se había conformado este martes 16 de junio con las autoridades elegidas por la votación de los legisladores presentes. De pronto, la aparición de Emiliano Yacobitti cambió todo el panorama. El radical denunció que no había sido notificado de la reunión y se opuso a la designación de un integrante de su propio espacio (Juntos por el Cambio) frente a la vicepresidencia, por lo que el puesto quedó vacante por la falta de acuerdo.

Todo transcurría con normalidad cuando el senador por el Frente de Todos Martín Doñate tomó la palabra tras haber sido designado presidente de la comisión. Pedro Braillard Poccard, del PRO, también había sido aprobado como vice, tras la propuesta de Silvia Elías De Pérez y el asentimiento de todos los legisladores, a excepción de Cristian Ritondo, quien de inmediato tomó su celular para realizar un llamado.

Pese a que la reunión había sido convocada para definir las autoridades de la comisión con el acuerdo previo entre el oficialismo y la oposición, quedó expuesta la falta de diálogo entre diputados y senadores de Juntos por el Cambio.

"Che, te están afanando la vicepresidencia, loco", le habría dicho Ritondo a Yacobitti en la comunicación telefónica, según pudo reconstruir el portal Parlamentario. A los pocos minutos el diputado radical apareció en la reunión virtual y pidió la palabra: "Yo no estoy de acuerdo con esto". Según explicó, no había recibido el link para unirse a la videoconferencia, hasta que Ritondo se lo envió vía WhatsApp.

Yacobitti advirtió, además, que la vicepresidencia le correspondía a la Cámara de Diputados y, tras admitir la falta de acuerdo dentro de Juntos por el Cambio, pidió dar marcha atrás. Doñate se mostró sorprendido: "Esto es algo que me excede. Nosotros no podemos más que aceptar la moción que haga Juntos por el Cambio", planteó.

Hoy recibí la enorme responsabilidad de presidir la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Ejerceré esa tarea con el mayor compromiso y responsabilidad sabiendo del enorme trabajo que nos espera en el futuro inmediato. pic.twitter.com/STmlgK1e5k — Martin Doñate (@martindonate) June 16, 2020

Entonces tomó la palabra Braillard Poccard: "No me esperaba una situación como esta. No quiero ser un impedimento, así que renuncio a la vicepresidencia", dijo. Al final, a pedido de Elías de Pérez, el cargo quedó vacante.

De todos modos, Yacobitti hizo su descargo y lamentó no haber podido conectarse al inicio de la reunión. "Independientemente de que haya quórum, por lo menos a mi no me había llegado el link. Cuando los legisladores no pueden acceder, no es que no quieran dar quórum. Es como si a un diputado no lo dejaran entrar por la puerta", comparó.

DR/FF