Llevan a la Justicia a una contratista de Vaca Muerta por deudas y cheques rechazados

El conflicto en Neuquén con una de las principales contratistas en Vaca Muerta, Electrificadora del Valle S.A. (EDVSA), ahora se traslada a la Justicia con la denuncia penal de 13 pymes de la región que fueron afectadas por la millonaria deuda y cheques rechazados de la empresa, que ven a la denuncia como una "clara extorsión".

Los cheques rechazados que registra EDVSA ya suman 2826, por un monto superior a 1250 millones de pesos. Y como el conflicto no parece tener resolución, 13 pymes denunciaron a los directivos de la empresa por el delito de estafa.

Los proveedores acusan a a la compañía presidida por Osvaldo Nunzi, y administrada tanto por él como por Guillermo de la Iglesia y Favio Liporace, de "licuar su deuda y financiarse a largo plazo con el capital económico y de trabajo de sus proveedores, los que paradójicamente ahora enfrentan procesos de quiebra".

EDVSA entró en cesación de pagos en marzo y los proveedores ponen el grito en el cielo ya que tenían cheques por cobrar durante estos meses de cuarentena y todos rebotaron por falta de fondos.

¿Otro caso Vicentin? La principal contratista en Vaca Muerta, con cheques rechazados y despidos

Según aseguraron las pymes en un comunicado, "la Fiscalía de Delitos Económicos (a cargo del fiscal Omar Silva) está tomando cartas en el asunto, y podrían solicitar la prisión preventiva de los principales involucrados: Osvaldo Nunzi, Guillermo De la Iglesia y Fabio Liporace". Las pymes confían en que la causa no se va a archivar y va a avanzar rápido con medidas de prueba.

"Ellos echaron un montón de gente, mil personas de ellos; son 500 pymes que voltearon, 2 o 3 tipos a cada empresa, 1500 tipos. Por ejemplo, Neuquén tiene 600 mil habitantes en la provincia, son 4 mil pesos por cada habitante. No hay que creer en la evaporación mágica del dinero. Hacen un volteo con los proveedores que son los más fáciles y arrancan de vuelta", declaró Martín Cides, titular de la empresa Transporte Futuro, y uno de los principales perjudicados por las maniobras ilícitas de EDVSA.

En esa línea, Ignacio Iranzi es el titular de la transportista Megant SRL y de Vegetales Procesados Patagónicos, una fábrica hidropónica y de viandas, empresas perjudicadas por la situación de EDVSA, contó: "Cuando decide no pagar los cheques, él desvía los fondos a una financiera, las acreencias con YPF, de forma tal que no entre más plata a las cuentas donde estaban liberados los cheques. Él siguió cobrando, pero no pagó más nada. Tenía la guita, la dejó aparte y no le pagó a la gente. Ahí está la estafa".

"El crédito fiscal de los 2.500 millones en cheques, hay otros 1.200 millones de gente que le facturó y no le dio los cheques. En la AFIP quedó como un duque, no pagó el IVA, no pagó Ganancias y sí sus acreedores quedaron engranpados con la AFIP pagando un IVA y Ganancias de algo que no cobraron".

"La estafa entre los cheques rechazados, las facturas sin cheque y los que tiene remito pero no le dieron la habilitación para facturar, va a pasar los 3 mil millones. Tiene todo en misterio, nadie sabe cuál es la verdad. Nos tiene dando vuelta hace 5 meses. Nos va a tener así hasta el año que viene", agregó.

El dueño de EDVSA es Osvaldo Nunci quien, en diálogo con PERFIL, aseguró que "la denuncia penal la vemos como una clara extorsión". "No se adjunta a la denuncia por parte de los actores ninguna prueba, con excepción de los cheques rechazados (que por supuesto no los negamos) pero las razones de la falta de pago tiene su origen en la abrupta caída de la actividad por la pandemia y la actitud de YPF (nuestro mayor cliente) en refugiarse en la fuerza mayor, esto hasta ahora inclusive".

"La denuncia fue recibida por nuestra parte y estamos colaborando desde su ingreso con la fiscalía, tenemos una administración muy ordenada y nos pusimos a disposición del fiscal inmediatamente. El avance con nuestro APE está en fase final con más del 50% de aprobacion en cantidad de acreedores (total de acreedores 800); pero la firma de conformidades en escribanía por parte de apoderados es muy lenta por el ASPO", expresó.

"Los de la denuncia penal son un grupo mínimo de 13 empresas sobre un total de 800. EDVSA sigue pagando los sueldos de sus mas de 1500 empleados y está activa con todas las operadoras ,excepto con la mayor parte de los contratos con YPF por su postura. Tenemos un reclamo en proceso con YPF que tiene mucha significación en la resolución de este conflicto", cometió.

En junio, también en diálogo con PERFIL, Nunci ya había negado cualquier hipótesis de fraude: "Fueron demasiadas las cosas que se dijeron. La última vez que distribuimos dividendos entre nuestros accionistas fue en 2016 y no realizamos giros al exterior en los últimos cuatro años. Está todo registrado en nuestros balances". A esta afirmación, desde las pymes aseguran: "Ellos tienen 3 o 4 sociedades, es una tomada de pelo decir que los socios no retiran dividendos".

El empresario aseguró que la crisis se debe a un cóctel de problemas: menos facturación por la pandemia que se suman a dos años previos malos para el sector con muchas devaluaciones, un capital de trabajo caro, falta de financiamiento y tasas atlas.

Asimismo, aseguró que EDVSA no emitió más cheques de lo habitual: "La cantidad de cheques que la empresa emitió y pagó es exactamente la misma de los últimos seis meses. No hay un incremente de emisión de cheques". Sin embargo, desde una de las pymes afectadas aseguran que la empresa "pidió 3 mil cheques más el año pasado, estaban preparando el volteo".

