Los gobernadores de la UCR se alían con Larreta para resistir

por Daniela Mozetic

Con Juntos por el Cambio afuera del gobierno nacional, los tres gobernadores del radicalismo y el jefe de Gobierno porteño ganaron protagonismo en las últimas semanas y se consolidan como uno de los focos de poder opositor que, sin dudas, tendrán injerencia en la carrera hacia el 2023.

El jujeño Gerardo Morales, el correntino Gustavo Valdés y el último radical integrado al grupo, el mendocino Rodolfo “Rody” Suárez, estrecharon sus vínculos con el porteño Horacio Rodríguez Larreta, el único referente del PRO con responsabilidad ejecutiva, tras la derrota de María Eugenia Vidal en el ámbito bonaerense. Si bien el armado político siempre está en agenda, el principal motivo del reciente acercamiento es compartido: plantarse frente al gobierno nacional para defender los fondos que les corresponden a las provincias y recibir respaldo en medio de las negociaciones por la deuda.

Por afuera del círculo de gobernadores, quien monitorea todo es el jefe partidario Alfredo Cornejo. El ex gobernador mendocino todavía no logró separarse por completo de la gestión provincial. De hecho, dejó a varios funcionarios de segunda línea en la administración de Mendoza y su ex vocero quedó bajo las órdenes de Suárez.

Cornejo es dueño de un estilo confrontativo por naturaleza: fue uno de los pocos que cuestionó a Mauricio Macri desde adentro y ahora también se enfrenta a Alberto Fernández, a diferencia de Morales que mostró predisposición para negociar la emergencia económica con el Gobierno, pese a las discrepancias partidarias. El duelo de estilos seguirá al menos hasta el 2023, ambos tienen aspiraciones presidenciales y pondrán la maquinaria partidaria a trabajar para convertirse en candidatos.

Complicado por el alto endeudamiento de Jujuy, Morales tomó contacto a comienzos de año con Rodríguez Larreta, preocupado por el recorte de la coparticipación anunciado por el gobierno nacional.

La iniciativa de ambos distritos motorizó una movida conjunta con el resto de los gobernadores que se plasmó en un pedido a Fernández para que brinde respaldo a las provincias en su negociación. La maniobra fue exitosa: el Gobierno accedió a crear una mesa de trabajo nacional para tratar cada situación y, a cambio, la oposición votó de manera unánime la ley de reestructuración de deuda.

Mario Negri, jefe del interbloque de diputados de JxC fue el nexo perfecto para cosechar un buen resultado. El cordobés es “íntimo” de Rodríguez Larreta y tiene una relación de vieja data con Gerardo Morales, figura de alta relevancia partidaria desde hace más de una década.

“Nosotros necesitamos tener potencia en el pedido de ayuda al Gobierno”, graficó Valdés en diálogo con PERFIL, quien también pidió “darle bolilla a las provincias chicas. Las provincias que son irresponsables, que no cumplen con el pacto fiscal, son las que luego terminan recibiendo la ayuda”, se quejó.

Valdés invitó a los tres gobernadores a participar de los carnavales en Corrientes, aunque por ahora no hay fecha prevista para la cita conjunta. El correntino viaja seguido a Buenos Aires y ya se reunió con “Wado” De Pedro para pedirle financiamiento para obras (como ya lo habían hecho Morales y Suárez) y con Daniel Arroyo para firmar el acuerdo por la tarjeta alimentaria. Rodríguez Larreta, por su parte, visitó Mendoza el viernes y resaltó: “Cambiemos está funcionando como equipo mejor que nunca”. Ambos acordaron acciones conjuntas en materia turística y en una conferencia conjunta, Suárez invitó a todos los funcionarios nacionales a la Fiesta de la Vendimia.

Pasivos provinciales

Las provincias de Juntos por el Cambio transitan situaciones muy diversas. Mientras que Corrientes tiene un pasivo en dólares de solo 50 millones, Mendoza enfrenta obligaciones por US$ 1.200 millones y la Ciudad de Buenos Aires por US$ 1.800 millones. Pero por los vencimientos y la proporción con respecto a sus ingresos, Jujuy es la más complicada, con US$ 1.700 millones, un 64% de sus ingresos anuales. Esas diferencias se vieron en la votación para suspender el Consenso Fiscal que frenaba el aumento de impuestos provinciales: los jujeños votaron a favor, los mendocinos se abstuvieron, los porteños lo rechazaron en su mayoría y en Corrientes hubo un voto a favor, uno en contra, una abstención y un ausente.