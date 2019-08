Está casi quebrado el vínculo entre los gobernadores y la Casa Rosada

por Rosario Ayerdi

“A Guillermo Dietrich lo estoy buscando hace seis meses y Rogelio Frigerio no me chatea hace bastante, tampoco le quiero escribir yo después de la derrota que sufrieron”, dice uno de los gobernadores peronistas que más diálogo tuvo con el oficialismo desde que Mauricio Macri asumió la presidencia. Este vínculo, que le supo dar gobernabilidad a Cambiemos, ahora está roto y los jefes provinciales ya no están dispuestos a sentarse a negociar con un gobierno que creen que los castiga por no haberlos ayudado a ganar la elección.

Dos horas de reunión en el Consejo Federal de Inversiones sirvieron para que los gobernadores opositores se pongan de acuerdo: no hay negociación posible si no le dan los recursos que dejarían de recibir por coparticipación con las medidas anunciadas por el Presidente.

Entre los primeros en llegar al encuentro estuvieron Juan Manzur (Tucumán), Carlos Verna (La Pampa) y Gustavo Bordet (Entre Ríos). También participaron Juan Manuel Urtubey (Salta), Alberto Rodríguez Saá (San Luis), Gildo Insfrán (Formosa), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Miguel Lifschitz (Santa Fe), Alberto Weretilneck (Río Negro), Rosana Bertone (Tierra del Fuego), Sergio Casas (La Rioja), Sergio Uñac (San Juan), Lucía Corpacci (Catamarca), Hugo Passalacqua (Misiones), Domingo Peppo (Chaco), Mariano Arcioni (Chubut), el vicegobernador de Santa Cruz Pablo González y el ministro de Finanzas de Córdoba, Osvaldo Giordado, en representación de Juan Schiaretti.

Gobernadores peronistas: "Las medidas anunciadas son un despojo que nos desfinancia"

En un documento que firmaron, solicitaron al Gobierno Nacional que retrotraiga las medidas económicas anunciadas la semana pasada vinculadas al congelamiento de los combustibles, el IVA y Ganancias.

“Acá no hay negociación posible, cada provincia pierde entre $ 500 y $ 2500 millones, tienen que garantizar que esa plata nos llegue. No discutimos las medidas ni las criticamos, pero que las hagan con su plata no con la nuestra”, dijo uno de los jefes provinciales que participó del encuentro a PERFIL.

Otro de los gobernadores detalló: “Estas medidas inconsultas tienen que ver con el castigo. Después de la derrota, Macri salió a retar a los votantes por no acompañarlo en la elección y ahora en esa línea, nos castiga a nosotros por no jugar con ellos”.

Todas las voces que se escucharon en el encuentro fueron en el mismo sentido: “Estuvimos tres años y medio dialogando, apoyando distintas leyes para que pudieran gobernar, no nos merecemos enterarnos por una conferencia de prensa que nos quitan la plata que es nuestra”, dijo un gobernador del norte.

Lejos del buen vínculo que supieron tener, los dirigentes dicen que ahora no hay interlocutores válidos. “¿Con quién vamos a hablar? Esto de meternos la mano así en el bolsillo no me pasó ni en los años del kirchnerismo en los que también fui gobernador”, explica un gobernador del norte.

La Rosada le baja el tono a la pelea con gobernadores y analiza los reclamos

Ayer, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio le escribió Juan Manuel Urtubey para disculparse por no haberlo tenido en cuenta en otra discusión que tiene que ver con la perdida de recursos que también sufrirán las provincias petroleras por el congelamiento de la nafta. Pero el funcionario no pudo decirle nada sobre el reclamo por la coparticipación.

¿Se designó a algún gobernador para entablar el diálogo con el gobierno? “No”, respondieron los distintos dirigentes ante la consulta de este medio. Y agregaron: “Si no nos dan la plata que nos corresponde, en la semana presentaremos cada uno de nosotros un amparo que ya estamos trabajando con nuestros fiscales en cada provincia”.

Aunque algunas provincias podrían asumir el costo fiscal que representan las medidas anunciadas gracias al equilibrio de los últimos años, ninguna está dispuesta a ceder. “La plata que pierdo representa a lo que debo pagar de aguinaldo. Puedo acomodar las cuentas y sacar la plata de otro lado, pero no lo voy a hacer porque esa plata es nuestra, nos están metiendo la mano en el bolsillo”, dice uno de los gobernadores que mantiene superávit fiscal.

Esperan que en los próximos días, el Gobierno anuncie que las provincias no verán reducidas las partidas por coparticipación que significarán las devoluciones y rebajas de Ganancias, Monotributo e IVA que anunció Macri. “Siempre es mejor un mal acuerdo que un buen juicio”, reconoce uno de los mandatarios provinciales que busca que la Casa Rosada de marcha atrás. En caso de que no suceda, llevarán el reclamo a la justicia y, no descartan, llegar a la Corte Suprema.

