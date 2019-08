Los medios del mundo hablan de "extrema polarización", "caos financiero" y "abismo"

Los argentinos votamos este domingo en las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), que dan un indicio sobre el posible resultado de los comicios generales en octubre.

Los electores, los mercados y los inversores están buscando la forma de leer la peleada carrera presidencial en medio de la suma división entre las dos principales fuerzas políticas.

Y mientras todo indica que la elección de octubre se disputará entre el presidente Mauricio Macri y el kirchnerista Alberto Fernández, los medios de comunicación internacionales miran con atención las elecciones, en las que vislumbran una “extrema polarización”.

FORBES: "Los inversores correrán a las colinas"

Si bien el destino de la segunda economía más grande de América del Sur no es tan importante para Donald Trump, comprende la importancia de garantizar un segundo mandato para su amigo personal Mauricio Macri, en el contexto de un intento de erradicar el populismo de izquierda del Hemisferio oeste. (…) Macri necesita derrotar la fórmula de Cristina Kirchner. Si esto sucede, Wall Street podría participar en un frenesí de alimentación mientras las inversiones en la economía productiva comenzarían a llegar. Al menos 4.500 millones de dólares estadounidenses ya están comprometidos en inversiones directas, principalmente en el sector energético.

Los economistas de los principales bancos de Wall Street han estado observando de cerca el reciente escenario económico y electoral y han identificado tres factores de riesgo principales para Argentina. En otras palabras, cualquiera de estos desencadenaría ventas masivas de bonos soberanos argentinos, lo que a su vez provocaría un dumping de las acciones argentinas, un aumento en el indicador de riesgo país' riesgo país ' y probablemente conduciría a la desaparición política del fallo. Las ambiciones de la coalición.

Si la fórmula Fernández-Fernández toma una ventaja de seis a siete puntos porcentuales sobre Macri-Pichetto en las primarias de agosto, los inversores correrán hacia las colinas, entendiendo que el liderazgo es insuperable. Si la propagación fuera baja, pero el candidato de Cristina lo hace muy cerca del 45 por ciento, saltarían del barco. Y si el ex ministro de economía y autoproclamado marxista, Axel Kicillof venciera a María Eugenia Vidal por un margen en la provincia de Buenos Aires, "la madre de todas las batallas", los fondos importantes perderían toda esperanza de recuperar sus inversiones en el país. nación asediada, lo que significa una amortización y un caos financiero.

Aplastante victoria de Alberto Fernández: ganó en provincias oficialistas y amplió en las del PJ





EL PAÍS (ESPAÑA): "Una polarización feroz entre los dos grandes frentes"

La campaña electoral hasta ahora ha permitido constatar que, de forma mayoritaria, el voto se moverá por factores negativos. Es decir, se votará más por rechazo a uno de los candidatos que por entusiasmo hacia el otro. Lo que la revista Noticias de esta semana titula en portada como “Elegir entre lo malo y lo peor” muestra una polarización feroz entre los dos grandes frentes, en perjuicio de opciones intermedias (...) Ni se olvida el tormentoso segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner (2011-2015), ni se puede ignorar el mal balance económico y social del mandato de Mauricio Macri.

El macrismo ha desarrollado una campaña electoral metódica y muy precisa, más orientada a la comunicación virtual en las redes sociales que a los actos de masas, y ha intentado soslayar la inflación y la recesión con promesas de futuro y denuncias de la herencia recibida, como si durante los últimos cuatro años no hubiera sido suya la responsabilidad de gobierno. El peronismo, por el contrario, ha reunido multitudes, ha cometido algunos errores (a nadie le pareció razonable que Cristina Fernández comparara el hambre en Argentina con el hambre en Venezuela) y ha evidenciado disensiones internas.

EL MUNDO: "Argentina sí estaría ante un abismo"

¿Y qué sucederá tras las PASO? Será la confirmación de la polarización, con terceras opciones muy distantes de los dos grandes grupos políticos y una intensificación de la estrategia del abismo, que por el lado del kirchnerismo se sintetiza en forma sencilla: Macri está destruyendo el tejido social y productivo del país; hay que frenarlo, porque de lo contrario la Argentina será irrecuperable.

Que en ese contexto haya surgido la mención a un fraude electoral -llegó a insinuarlo el propio Fernández-, no hizo más que agregar tensión a una jornada electoral que se vivió a pleno sol en buena parte del país. Desde que la democracia regresó al país en 1983, el fraude nunca fue un tema. De alguna manera, el país había aprendido la lección de los años '30, cuando se apelaba al "fraude patriótico" y se manipulaban groseramente las elecciones.

Lo más cercano a lo que está pasando hoy es la denuncia de Elisa Carrió, hoy aliada del presidente, que cada vez que se le pregunta dice que le robaron siete puntos en la elección presidencial que perdió en 2007 con Cristina Kirchner. En la larga noche electoral, un deseo acercaba a muchos: que la realidad convirtiera en insustanciales las insinuaciones de fraude. De lo contrario, la Argentina sí estaría ante un abismo.

Jorge Fontevecchia: "Se vienen cuatro meses de cuarentena"

AGENCE FRANCE PRESSE: "No hay que sobredimensionar las PASO"

El mercado reaccionó con optimismo, porque, pese a "que se descuenta que Macri perderá en las primarias, se estima que será por poco", dijo el economista Ramiro Castiñeira. “La especulación es que la distancia para Macri sea lo suficientemente pequeña como para que pueda revertirla en la primera vuelta", explicó. Hasta la semana pasada los sondeos le atribuían a Fernández-Kirchner entre 5 y 8 puntos de ventaja sobre Macri. "Pero ahora el mercado estima que puede ser menor: entre 3 y 5 puntos. Creen que se puede revertir en octubre y en eso basan su optimismo", explicó el economista.

Los argentinos irán a las urnas en medio de una recesión económica con la inflación anual proyectada en 40% y un aumento de la pobreza (32% en 2018). "Sin embargo, el mercado sólo le va a dar la oportunidad de solucionar la crisis económica a Cambiemos (el frente de Macri) porque piensa que Fernández va a profundizarla más y es Macri quien tiene una posición 'promercado'", justificó Castiñeira.

El economista descartó que en caso de un mal resultado para Macri se produzca una disrupción financiera. "No hay que esperar el lunes ninguna sorpresa desagradable" en los mercados, dijo. "No hay que sobredimensionar las primarias. Es cierto que darán una estimación bastante cabal de lo que sucederá en octubre, pero la jugada fuerte es la primera vuelta y la posibilidad de que no haya balotaje", afirmó.

BLOOMBERG: "Una espiral de inflación monetaria"

La votación depende del estado de una economía que muestra signos de recuperación lenta de la recesión, la segunda bajo la supervisión de Macri. La inflación se mantiene por encima del 50% y el desempleo es de dos dígitos en medio de medidas de austeridad. Sin embargo, el presidente tiene la posibilidad de ganar porque muchos argentinos responsabilizan al candidato a la vicepresidencia de Fernández por los problemas económicos que enfrenta Macri ahora.

Kirchner nacionalizó los fondos de pensiones, impuso controles de divisas y manipuló las estadísticas económicas durante su presidencia entre 2007 y 2015. También se enfrenta a múltiples acusaciones de corrupción, todo lo cual niega. Macri le sucedió en el cargo con promesas de impulsar la economía con políticas liberales, pero se vio obligada a buscar un rescate récord de $ 56 mil millones del Fondo Monetario Internacional y elevar las tasas de interés a más del 60% después de una crisis monetaria el año pasado.

"La continuidad de la política, más probable si Macri es reelegido, promovería un ciclo virtuoso, con un peso relativamente más fuerte que impulse una desinflación más rápida y una recuperación gradual, pero constante", dijo Adriana Dupita, economista para América Latina de Bloomberg Economics. "Un retorno a las políticas más populistas del pasado, un mayor riesgo, aunque no es una certeza, bajo la administración de Fernández, podría alimentar una espiral de inflación monetaria y afectar las perspectivas de crecimiento a largo plazo".

Las primeras palabras de Mauricio Macri: "Hemos tenido una mala elección"

ASSOCIATED PRESS: "Un escenario electoral polarizado"

El escenario electoral se mantuvo polarizando entre los descontentos por el ajuste económico y quienes temen el regreso del populismo. Macri, un reformista que cuenta con el apoyo de los mercados y Estados Unidos, busca la reelección en medio de un clima de descontento por las políticas de ajuste económico aplicadas y el aumento de la inflación y el desempleo. Si la tendencia difundida por los medios locales se confirmara oficialmente, quedaría reflejado que el malestar sobre el deterioro de la economía prima sobre las críticas que ha cosechado la exmandataria en los últimos meses a raíz de las múltiples causas judiciales que afronta por supuesta corrupción.

THE WASHINGTON POST:

D.S.