Lousteau refuerza la campaña en Catamarca: "Se asustaron y volvieron a las cosas que fracasaron"

El senador nacional de la UCR, Martín Lousteau, pasó por la provincia de Catamarca para acompañar a los candidatos locales de Juntos por el Cambio y disparó contra el Gobierno nacional.

Mencionó que la Casa Rosada insiste en “cosas que fracasaron como el control de precios”, para combatir la inflación.

Para el radical, el Frente de Todos no cumplió con sus promesas de mejorar lo hecho hasta 2015 y dijo que “no sólo no cambiaron nada, sino que además cuándo se asustaron porque perdieron las elecciones volvieron a los mismos de siempre”.

Consultado por lo que puede pasar luego del 14 de noviembre, fecha de las elecciones generales, el economista opinó que “va a depender mucho de cómo el Gobierno entienda lo que le dice la ciudadanía, el resultado de las PASO lo entendió muy mal y reaccionó generando incertidumbre, angustia y conflicto interno muy grande".

Y agregó, en declaraciones a la prensa, que la coalición opositora que integra “es el único espacio que por su volumen no sólo está en condición de decirle basta al kirchnerismo, sino de construir un futuro diferente".

Por eso pidió, en compañía de los postulantes a senador nacional Flavio Fama y a diputado nacional Francisco Monti, seguir “recorriendo el país para equilibrar el poder, quitándole el quórum a Cristina Kirchner en el Senado y consiguiendo ser la primera minoría en Diputados".

Estamos en la provincia de Catamarca acompañando a los candidatos @flaviofamaok y @franmmonti esperando el 14/11.



El Kircherismo no sólo no cambió nada, sino que además, cuando se asustaron porque perdieron volvieron los mismos de siempre con las mismas cosas que fracasaron. pic.twitter.com/i0mqKXfQ0x — Martín Lousteau (@GugaLusto) October 28, 2021

Nacionalizar la campaña

Los principales referentes nacionales de Juntos por el Cambio vienen llevando a cabo una estrategia unificada de campaña para garantizar su presencia en aquellos distritos donde hay disputas fuertes, sobre todo aquellas que tienen competencia por el Senado.

En particular, el principal frente opositor se propone repetir, o incluso mejorar, la elección de las PASO con el fin de sumar cinco triunfos en la boleta de senadores nacionales que permitan quitarle el quórum propio a la vicepresidenta, Cristina Kirchner.

Con este objetivo, a la vez, sus principales referentes salieron a recorrer el país apoyando a candidatos locales que también permitan pensar en ganar en provincias históricamente peronistas.

Horacio Rodríguez Larreta instó a los cordobeses: "Pueden aportar el diputado que necesitamos"

Por ello, a la consigna “basta” que dominó la campaña para las PASO ahora se le suma un “basta con propuestas” que permitan pensar un futuro, una esperanza, para el electorado enojado y desencantado con el oficialismo. “Las temáticas que angustian al electorado son nacionales”, admiten los armadores de JxC.

No obstante, la nacionalización de la campaña incluye también un capítulo local: en Chubut, Chaco o la propia Formosa habrá también discursos contra los gobernadores peronistas. En los dos primeros ya en las PASO ganó Juntos por el Cambio.